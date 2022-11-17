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Италия в товарищеском матче одолела Албанию
Супер-продуктивный матч от опытного Грифо
Фото: Getty Images
В ходе ноябрьского окна ФИФА время зря не теряют даже сборные, которые не сыграют на чемпионате мира. В частности, Италия, проигравшая полуфинал плей-офф раунда сборной Северной Македонии.
Итальянцы 16-го ноября провели спарринг со сборной Албании, одержав победу 3:1. Двумя голами отличился 29-летний нападающий "Фрайбурга" Винченцо Грифо. Еще один гол забил Ди Лоренцо и ассистировал ему тот же Грифо.
У Албании гол забил Ардиан Исмайли.
В первый день чемпионата мира Италия проведет еще один товарищеский матч против Австрии.
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