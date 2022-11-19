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Погба – о Роналду: Он всегда хочет быть прав
Поль отвесил комплиментов
Фото: twitter.com/Cristiano
Французский полузащитник "Ювентуса" Поль Погба высказался об игре за свой предыдущий клуб "Манчестер Юнайтед", а также о своих экс-партнерах по команде. В том числе Криштиану Роналду.
"Я вижу профессиональных футболистов, многие из которых очень профессиональны, приходят рано, восстанавливаются и все в таком духе. Но есть кто-то, кто был там каждый божий день (в "Манчестер Юнайтед", прим. ред.) и не останавливался.
Это Криштиану. Это его личность, он победитель, это точно. Он всегда хочет быть прав, он никогда не бывает доволен сделанным, он всегда хочет большего. Его девиз: "Я могу больше. Я сделаю больше". Его мотивация сумасшедшая.
То, что я видел в течение года, когда я был с ним, каждый день — это новый рекорд, новый вызов для него… вызов самому себе. Он не видит других, он говорит: "Я должен быть лучше, чем я".
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