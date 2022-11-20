Пинту: Вариант с переходом Роналду в Рому никогда не был реалистичным

Генеральный директор "Ромы" Тиагу Пинту отрицает интерес команды к Криштиану Роналду летом 2022-го:

"В Италии меня немного раздражает то, что мы всегда говорим о трансферах. Каждый день. В Португалии ситуация получше – там рынок обсуждают лишь во время трансферного окна.

Правда такова, что вариант с Роналду никогда не был реалистичным. Слухи были безосновательны. Возможно, это естественные разговоры, учитывая то, что мы с Моуринью португальцы – и он португалец, но, повторюсь, все это безосновательно", – отметил Пинту.