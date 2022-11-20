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Наполи продлят контракты с Хвичей и Кимом. Клуб готовит новые договоры
Ни один из лидеров не покинет клуб зимой
Фото: Getty Images
"Наполи" намерен сохранить двух лидеров своего состава: грузина Хвичу Кварацхелию и корейца Кима Мин-чжэ. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб уже начал процесс подготовки новых договоров:
"Несмотря на слухи, у Ким Мин-чжэя нет шансов уйти в январе. Он завершит сезон в "Наполи", также как и Хвича Кварацхелия. "Наполи" готовит новые контракты для Кима и Квары, они оба также надеются продлить соглашения в 2023 году".
No chance for Kim Min-jae to leave in January, despite rumours. He’s gonna complete the season with Napoli as Khvicha Kvaratskhelia. ???????? #Napoli— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2022
Napoli are preparing new contracts for both Kim and Kvara as they hope to extend both agreements in 2023. pic.twitter.com/syUvd6nRgq
Ким перешел в неапольский клуб этим летом из "Фенербахче" за 18 миллионов евро. Хвича же был приобретен в июле у "Динамо Батуми" за 10 млн. Оба сходу стали игроками основного состава "Наполи".
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