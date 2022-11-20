 Наполи продлят контракты с Хвичей и Кимом. Клуб готовит новые договоры ᐉ UA-Футбол
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Наполи продлят контракты с Хвичей и Кимом. Клуб готовит новые договоры

Италия
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Ни один из лидеров не покинет клуб зимой

Наполи продлят контракты с Хвичей и Кимом. Клуб готовит новые договоры

Фото: Getty Images

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"Наполи" намерен сохранить двух лидеров своего состава: грузина Хвичу Кварацхелию и корейца Кима Мин-чжэ. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб уже начал процесс подготовки новых договоров:

"Несмотря на слухи, у Ким Мин-чжэя нет шансов уйти в январе. Он завершит сезон в "Наполи", также как и Хвича Кварацхелия. "Наполи" готовит новые контракты для Кима и Квары, они оба также надеются продлить соглашения в 2023 году".

Ким перешел в неапольский клуб этим летом из "Фенербахче" за 18 миллионов евро. Хвича же был приобретен в июле у "Динамо Батуми" за 10 млн. Оба сходу стали игроками основного состава "Наполи".

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В статье: Наполи (Неаполь) Хвича Кварацхелия Ким Мин Чжэ
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