Наполи продлят контракты с Хвичей и Кимом. Клуб готовит новые договоры

"Наполи" намерен сохранить двух лидеров своего состава: грузина Хвичу Кварацхелию и корейца Кима Мин-чжэ. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб уже начал процесс подготовки новых договоров:

"Несмотря на слухи, у Ким Мин-чжэя нет шансов уйти в январе. Он завершит сезон в "Наполи", также как и Хвича Кварацхелия. "Наполи" готовит новые контракты для Кима и Квары, они оба также надеются продлить соглашения в 2023 году".

No chance for Kim Min-jae to leave in January, despite rumours. He’s gonna complete the season with Napoli as Khvicha Kvaratskhelia. ???????? #Napoli



Napoli are preparing new contracts for both Kim and Kvara as they hope to extend both agreements in 2023.