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Рома в течении 2 дней подпишет норвежского вингера. Он перейдет свободным агентом
Ола Сольбаккен будет получать миллион евро в год
Фото: TV2
Норвежский форвард Ола Сольбаккен вот-вот завершит свой переход в "Рому". Впервые о договоренности римского клуба с нападающим "Буде-Глимта" стало известно еще в сентябре. Журналист Николо Скира сообщает, что игрок вскоре прибудет в столицу Италии:
"Ола Сольбаккен приземлится в Риме завтра вечером, чтобы завершить сделку с "Ромой" в течение следующих 48 часов. Он пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт до 2027 года (с зарплатой в 1 миллион евро в год)".
✍️ Ola #Solbakken will land in #Roma tomorrow night to complete the deal with #ASRoma in the following 48 hours: expexted medicals and signing until 2027 (€1M/year). #transfers https://t.co/HqE1PqdSAj— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 20, 2022
Договор 24-летнего Сольбаккена с "Буде-Глимт" истекает первого января 2023 года. За два года в команде из города Будё, Ола отыграл 94 матча во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 24 ассиста.
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