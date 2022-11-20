 Рома в течении 2 дней подпишет норвежского вингера. Он перейдет свободным агентом ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома в течении 2 дней подпишет норвежского вингера. Он перейдет свободным агентом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома в течении 2 дней подпишет норвежского вингера. Он перейдет свободным агентом

Италия
(1 голосов)

Ола Сольбаккен будет получать миллион евро в год

Рома в течении 2 дней подпишет норвежского вингера. Он перейдет свободным агентом

Фото: TV2

UA-Футбол
Новина українською

Норвежский форвард Ола Сольбаккен вот-вот завершит свой переход в "Рому". Впервые о договоренности римского клуба с нападающим "Буде-Глимта" стало известно еще в сентябре. Журналист Николо Скира сообщает, что игрок вскоре прибудет в столицу Италии:

"Ола Сольбаккен приземлится в Риме завтра вечером, чтобы завершить сделку с "Ромой" в течение следующих 48 часов. Он пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт до 2027 года (с зарплатой в 1 миллион евро в год)".

Договор 24-летнего Сольбаккена с "Буде-Глимт" истекает первого января 2023 года. За два года в команде из города Будё, Ола отыграл 94 матча во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 24 ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Будё-Глимт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде