Рома в течении 2 дней подпишет норвежского вингера. Он перейдет свободным агентом

Норвежский форвард Ола Сольбаккен вот-вот завершит свой переход в "Рому". Впервые о договоренности римского клуба с нападающим "Буде-Глимта" стало известно еще в сентябре. Журналист Николо Скира сообщает, что игрок вскоре прибудет в столицу Италии:

"Ола Сольбаккен приземлится в Риме завтра вечером, чтобы завершить сделку с "Ромой" в течение следующих 48 часов. Он пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт до 2027 года (с зарплатой в 1 миллион евро в год)".

