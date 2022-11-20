Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер намерен продлить контракт с лидером клуба. Индзаги чрезвычайно доволен игроком
Чалханоглу важен для миланского клуба
Фото: SempreInter
Миланский "Интер" намерен продлить контракт с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу. Как сообщает издание Corriere dello Sport, менеджмент клуба и главный тренер Симоне Индзаги чрезвычайно ценят игрока.
Контракт Хакана истекает летом 2024 года, и клуб не намерен упускать игрока. Они подписали Чалханоглу свободным агентом в июле 2021 года, когда закончился его договор с заклятым соперником "Интера" – "Миланом".
В ближайшее время менеджмент клуба и представители Чалханоглу начнут переговорный процесс. Турок за полтора года в "Интере" провел 66 матчей, забив 11 голов и отдав 18 ассистов.
Популярное сейчас
- Минай обходит Кривбасс, Днепр-1 увеличивает преимущество над Шахтером. Таблица и результаты тура УПЛ
- Чемпионат мира 2022: составы всех сборных на турнир
- Катар – Эквадор. Анонс и прогноз матча-открытия ЧМ на 20.11.2022
- Gazzetta dello Sport: Малиновский покинет Серию А - у него есть предложения из АПЛ
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО