Интер намерен продлить контракт с лидером клуба. Индзаги чрезвычайно доволен игроком

Миланский "Интер" намерен продлить контракт с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу. Как сообщает издание Corriere dello Sport, менеджмент клуба и главный тренер Симоне Индзаги чрезвычайно ценят игрока.

Контракт Хакана истекает летом 2024 года, и клуб не намерен упускать игрока. Они подписали Чалханоглу свободным агентом в июле 2021 года, когда закончился его договор с заклятым соперником "Интера" – "Миланом".

В ближайшее время менеджмент клуба и представители Чалханоглу начнут переговорный процесс. Турок за полтора года в "Интере" провел 66 матчей, забив 11 голов и отдав 18 ассистов.