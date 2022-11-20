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Интер намерен продлить контракт с лидером клуба. Индзаги чрезвычайно доволен игроком

Италия
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Чалханоглу важен для миланского клуба

Интер намерен продлить контракт с лидером клуба. Индзаги чрезвычайно доволен игроком

Фото: SempreInter

UA-Футбол
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Миланский "Интер" намерен продлить контракт с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу. Как сообщает издание Corriere dello Sport, менеджмент клуба и главный тренер Симоне Индзаги чрезвычайно ценят игрока.

Контракт Хакана истекает летом 2024 года, и клуб не намерен упускать игрока. Они подписали Чалханоглу свободным агентом в июле 2021 года, когда закончился его договор с заклятым соперником "Интера" – "Миланом".

В ближайшее время менеджмент клуба и представители Чалханоглу начнут переговорный процесс. Турок за полтора года в "Интере" провел 66 матчей, забив 11 голов и отдав 18 ассистов.

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В статье: Хакан Чалханоглу Интер (Милан)
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