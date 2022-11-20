Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус заинтересован в форварде Аякса. Он может покинуть Амстердам за 15 млн евро
Мохаммед Кудус разрывает в этом сезоне
Фото: Sports Brief
Туринский "Ювентус" заинтересован в усилении атакующей линии этой зимой. Как сообщает издание Corriere dello Sport, среди игроков, за которыми внимательно следит клуб – нападающий "Аякса" Мохаммед Кудус.
По информации медиа, амстердамский клуб может отпустить ганца всего за 15 миллионов евро. Контракт Кудуса действует еще два с половиной года – до июня 2025. Сейчас Мохаммед играет за сборную своей страны на ЧМ в Катаре.
Ганец перешел в "Аякс" летом 2020 года из датского "Норшелланна" за девять миллионов евро. За полтора года Мохаммед провел в Амстердаме 63 игры, забив 15 голов и сделав 6 ассистов.
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Катар - Эквадор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результат матча Катар - Эквадор
- Сможете назвать ТОП-30 самых дорогих футболистов прямо сейчас? Квиз
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам