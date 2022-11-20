Ювентус заинтересован в форварде Аякса. Он может покинуть Амстердам за 15 млн евро

Туринский "Ювентус" заинтересован в усилении атакующей линии этой зимой. Как сообщает издание Corriere dello Sport, среди игроков, за которыми внимательно следит клуб – нападающий "Аякса" Мохаммед Кудус.

По информации медиа, амстердамский клуб может отпустить ганца всего за 15 миллионов евро. Контракт Кудуса действует еще два с половиной года – до июня 2025. Сейчас Мохаммед играет за сборную своей страны на ЧМ в Катаре.

Ганец перешел в "Аякс" летом 2020 года из датского "Норшелланна" за девять миллионов евро. За полтора года Мохаммед провел в Амстердаме 63 игры, забив 15 голов и сделав 6 ассистов.