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Манчини обошел Липпи и Пранделли по количеству матчей на посту тренера Италии
Роберто - 3-й в истории сборной по этому показателю
Фото: Football Italia
Сегодня сборная Италии в рамках контрольного поединка проиграла национальной команде Австрии – 0:2.
Таким образом, главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини провел свой 57-й матч во главе сборной Италии. Это позволило коучу выйти на третье место по этому показателю за всю историю итальянской команды.
Манчини опередил по количеству матчей Чезаре Пранделли и Марчелло Липпи, у обоих по 56 матчей. Больше игр чем у Роберто только у Энцо Беарзота (88 матчей) и Витторио Поццо (95).
Напомним, Роберто Манчини тренирует итальянскую сборную с весны 2018 года.
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