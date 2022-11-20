Манчини обошел Липпи и Пранделли по количеству матчей на посту тренера Италии

Сегодня сборная Италии в рамках контрольного поединка проиграла национальной команде Австрии – 0:2.

Таким образом, главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини провел свой 57-й матч во главе сборной Италии. Это позволило коучу выйти на третье место по этому показателю за всю историю итальянской команды.

Манчини опередил по количеству матчей Чезаре Пранделли и Марчелло Липпи, у обоих по 56 матчей. Больше игр чем у Роберто только у Энцо Беарзота (88 матчей) и Витторио Поццо (95).

Напомним, Роберто Манчини тренирует итальянскую сборную с весны 2018 года.