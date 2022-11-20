 Манчини обошел Липпи и Пранделли по количеству матчей на посту тренера Италии ᐉ UA-Футбол
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Манчини обошел Липпи и Пранделли по количеству матчей на посту тренера Италии

Италия
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Роберто - 3-й в истории сборной по этому показателю

Манчини обошел Липпи и Пранделли по количеству матчей на посту тренера Италии

Фото: Football Italia

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Сегодня сборная Италии в рамках контрольного поединка проиграла национальной команде Австрии – 0:2.

Таким образом, главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини провел свой 57-й матч во главе сборной Италии. Это позволило коучу выйти на третье место по этому показателю за всю историю итальянской команды.

Манчини опередил по количеству матчей Чезаре Пранделли и Марчелло Липпи, у обоих по 56 матчей. Больше игр чем у Роберто только у Энцо Беарзота (88 матчей) и Витторио Поццо (95).

Напомним, Роберто Манчини тренирует итальянскую сборную с весны 2018 года.

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В статье: Роберто Манчини Италия Марчелло Липпи Чезаре Пранделли
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