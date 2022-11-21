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Мальдини: У Шевченко не было резкого дриблинга, но он очень хорошо управлял телом

Италия
(1 голосов)

Игроки вместе играли за "Милан" в начале нулевых

Мальдини: У Шевченко не было резкого дриблинга, но он очень хорошо управлял телом

Фото: Google

Новина українською

Легендарный защитник "Милана", а ныне технический директор "россонери" Паоло Мальдини вспомнил свой период выступлений с Андреем Шевченко в итальянской команде.

"У Шевченко не было резкого дриблинга, но он очень хорошо управлял своим телом. Возможно, такому защитнику, как я, было бы легче иметь дело с быстрыми, но предсказуемыми футболистами.

Такие игроки, как Андрей, создавали больше трудностей своими извилистыми и неожиданными движениями", – рассказал Мальдини.

Напомним, футболисты вместе играли за "Милан" с 1999-го по 2006 год и в сезоне 2008/2009.

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В статье: Андрей Шевченко Паоло Мальдини Милан
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Источник:
MilanNews

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Комментарии (1)
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magnum power (БОМЖ)
21.11.2022 в 13:10
вірніше, Шева грав не ефектно, а ефективно. із півтора моментiв забивав два голи.
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