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Мальдини: У Шевченко не было резкого дриблинга, но он очень хорошо управлял телом
Игроки вместе играли за "Милан" в начале нулевых
Фото: Google
Легендарный защитник "Милана", а ныне технический директор "россонери" Паоло Мальдини вспомнил свой период выступлений с Андреем Шевченко в итальянской команде.
"У Шевченко не было резкого дриблинга, но он очень хорошо управлял своим телом. Возможно, такому защитнику, как я, было бы легче иметь дело с быстрыми, но предсказуемыми футболистами.
Такие игроки, как Андрей, создавали больше трудностей своими извилистыми и неожиданными движениями", – рассказал Мальдини.
Напомним, футболисты вместе играли за "Милан" с 1999-го по 2006 год и в сезоне 2008/2009.
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