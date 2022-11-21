Мальдини: У Шевченко не было резкого дриблинга, но он очень хорошо управлял телом

Легендарный защитник "Милана", а ныне технический директор "россонери" Паоло Мальдини вспомнил свой период выступлений с Андреем Шевченко в итальянской команде.

"У Шевченко не было резкого дриблинга, но он очень хорошо управлял своим телом. Возможно, такому защитнику, как я, было бы легче иметь дело с быстрыми, но предсказуемыми футболистами.

Такие игроки, как Андрей, создавали больше трудностей своими извилистыми и неожиданными движениями", – рассказал Мальдини.