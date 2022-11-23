 Рома подписала форварда норвежского Буде-Глимта – ранее он забил в ворота джаллоросси три гола ᐉ UA-Футбол
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Рома подписала форварда норвежского Буде-Глимта – ранее он забил в ворота джаллоросси три гола

Италия
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Рома подписала форварда норвежского Буде-Глимта – ранее он забил в ворота джаллоросси три гола

Roma

Новина українською

Нападающий "Буде-Глимта" сборной Норвегии Ола Сольбаккен прошел медосмотр на базе "Ромы" и подписал с римским клубом полноценный контракт.

24-летний футболист присоединился к "волкам" в качестве свободного агента. Трудовой договор вступит в силу 2 января 2023 года. Соглашение действует до 30 июня 2027 года.

Примечательно, что в прошлом сезоне он отыграл против «Ромы» три матча в Лиге конференций, забив им три мяча на групповом этапе. В целом Ола сыграл за "Буде-Глимт" 91 матч (20 голов и 24 ассиста). Ранее он выступал за "Русенборг" и "Рандхейм".

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В статье: Рома (Рим) Будё-Глимт
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Источник:
asroma.com

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