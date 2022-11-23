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Рома подписала форварда норвежского Буде-Глимта – ранее он забил в ворота джаллоросси три гола
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Roma
Нападающий "Буде-Глимта" сборной Норвегии Ола Сольбаккен прошел медосмотр на базе "Ромы" и подписал с римским клубом полноценный контракт.
24-летний футболист присоединился к "волкам" в качестве свободного агента. Трудовой договор вступит в силу 2 января 2023 года. Соглашение действует до 30 июня 2027 года.
Примечательно, что в прошлом сезоне он отыграл против «Ромы» три матча в Лиге конференций, забив им три мяча на групповом этапе. В целом Ола сыграл за "Буде-Глимт" 91 матч (20 голов и 24 ассиста). Ранее он выступал за "Русенборг" и "Рандхейм".
???? ???????????????????????????? | Ola Solbakken ????????????— AS Roma English (@ASRomaEN) November 23, 2022
We are delighted to confirm an agreement has been reached that will see the forward officially join the club in January.
In the meantime, the search for missing children around the world continues. ????
#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/X8jsEHX49w
???? Benvenuto in giallorosso, Ola! ????????#ASRoma pic.twitter.com/EsVkECoo84— AS Roma (@OfficialASRoma) November 23, 2022
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