Рома подписала форварда норвежского Буде-Глимта – ранее он забил в ворота джаллоросси три гола

Нападающий "Буде-Глимта" сборной Норвегии Ола Сольбаккен прошел медосмотр на базе "Ромы" и подписал с римским клубом полноценный контракт.

24-летний футболист присоединился к "волкам" в качестве свободного агента. Трудовой договор вступит в силу 2 января 2023 года. Соглашение действует до 30 июня 2027 года.

Примечательно, что в прошлом сезоне он отыграл против «Ромы» три матча в Лиге конференций, забив им три мяча на групповом этапе. В целом Ола сыграл за "Буде-Глимт" 91 матч (20 голов и 24 ассиста). Ранее он выступал за "Русенборг" и "Рандхейм".

???? ???????????????????????????? | Ola Solbakken ????????????



We are delighted to confirm an agreement has been reached that will see the forward officially join the club in January.



#ASRoma