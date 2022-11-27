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Ювентус и Милан следят за защитником сборной Польши

Италия
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Якуб Кивер основной в Специи

Ювентус и Милан следят за защитником сборной Польши

Фото: Hammers News

UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Специи" и сборной Польши Якуб Кивер сейчас находится в Катаре, в расположении своей национальной команды. Однако, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, за ним активно следят итальянские топ-клубы.

"Милан" и туринский "Ювентус" наблюдают за ситуацией на рынке. По информации инсайдера, первые рассчитывают на приобретение защитника не ранее лета, последние же готовы забрать его у "Специи" уже в январе.

Кивер дебютировал за национальную сборную Польши лишь в июне 2022 года – в матче Лиги Наций против Нидерландов. За "Специю" же Якуб играет с августа 2021 – тогда его приобрели за 2.2 млн евро у "Жилины".

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В статье: Ювентус (Турин) Милан Национальная сборная Польши Специя
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