Ювентус и Милан следят за защитником сборной Польши

Центральный защитник "Специи" и сборной Польши Якуб Кивер сейчас находится в Катаре, в расположении своей национальной команды. Однако, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, за ним активно следят итальянские топ-клубы.

"Милан" и туринский "Ювентус" наблюдают за ситуацией на рынке. По информации инсайдера, первые рассчитывают на приобретение защитника не ранее лета, последние же готовы забрать его у "Специи" уже в январе.

Кивер дебютировал за национальную сборную Польши лишь в июне 2022 года – в матче Лиги Наций против Нидерландов. За "Специю" же Якуб играет с августа 2021 – тогда его приобрели за 2.2 млн евро у "Жилины".