Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус и Милан следят за защитником сборной Польши
Якуб Кивер основной в Специи
Фото: Hammers News
Центральный защитник "Специи" и сборной Польши Якуб Кивер сейчас находится в Катаре, в расположении своей национальной команды. Однако, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, за ним активно следят итальянские топ-клубы.
"Милан" и туринский "Ювентус" наблюдают за ситуацией на рынке. По информации инсайдера, первые рассчитывают на приобретение защитника не ранее лета, последние же готовы забрать его у "Специи" уже в январе.
Кивер дебютировал за национальную сборную Польши лишь в июне 2022 года – в матче Лиги Наций против Нидерландов. За "Специю" же Якуб играет с августа 2021 – тогда его приобрели за 2.2 млн евро у "Жилины".
Популярное сейчас
- Испания – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- Заря снова третья, но не отрывается от Динамо, Львов на дне. Таблица и результаты тура УПЛ
- Бундестим на грани провала. Испания - Германия. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 27.11.2022
- Манчестер Юнайтед считает главной заменой Роналду лучшего бомбардира Серии А
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО