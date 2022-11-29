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Официально: Совет директоров Ювентуса уходит в отставку

Италия
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В клубе грядут кардинальные перемены

Официально: Совет директоров Ювентуса уходит в отставку

фото - Getty Images

Новина українською

Совет директоров "Ювентуса" принял решение уйти в отставку. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, президент "Юве" Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед покинут свои должности.

Также желание покинуть свой пост высказал и генеральный директор Маурицио Арривабене, однако его уговорили остаться, до тех пор, пока не будет объявлен новый состав совета директоров клуба.

Новый совет директоров должен быть назначен на собрании акционеров клуба18 января 2023 года.

46-летний Андреа Аньелли был президентом клуба с 2010 года. За это время команда 9 раз выиграла чемпионат Италии и дважды играла в финале Лиги чемпионов.

50-летний Павел Недвед вошел в совет директоров клуба в 2010 году, а в 2015 году стал вице-президентом. Недвед – бывший игрок "Юве", обладатель "Золотого мяча" 2003 года.

В данный момент "старая синьора" фиксирует рекордный убыток в размере € 254,3 млн по итогам прошлого сезона.

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В статье: Ювентус (Турин) Павел Недвед Андреа Аньелли
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