Стало известно, кто будет президентом Ювентуса после отставки Аньелли

В понедельник, 28 ноября, официально стало известно об отставке руководителей "Ювентуса". Президент "Юве" Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед покинули свои должности.

Теперь появилась информация о новом владельце "Старой синьоры". Им станет экономист Джанлука Ферреро. Об этом сообщила компания Exor, которой принадлежит контрольный пакет акций клуба.

В заявлении говорится, что Ферреро будет назначен 18 января 2023 на собрании акционеров "Ювентуса". Кандидаты на другие должности в совете директоров станут известны позже.

Ферреро родился в Турине в 1963 году, окончил факультет экономики и коммерции в 1988 году. Он занимает должность государственного аудитора Fenera Holding, является заместителем председателя совета директоров Banca del Piemonte и членом совета директоров Italia Independent Group, Lol srl и Pygar srl.

Напомним, что "Ювентус" занимает 3-е место в чемпионате Италии, отставая от лидера "Наполи" на 10 очков.