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Совет директоров: Аллегри останется в клубе, после отставки руководства Ювентуса
Кризис руководства не повлияет на главного тренера
Фото: twitter.com/juventusfc
Председатель совета директоров "Ювентуса" Джон Элканн дал комментарий о том, как смена руководства повлияет на тренерский штаб клуба.
"Отставки директоров "Ювентуса" представляют собой акт ответственности, который ставит интересы компании на первое место. Новый совет директоров, который будет представлен в январе, будет состоять из высокопрофессиональных специалистов с технической и юридической точек зрения, во главе с президентом Джанлукой Ферреро.
Как и на других директоров, на него будет возложена задача рассмотрения и разрешения юридических и корпоративных вопросов, которые сегодня находятся на рассмотрении. Я верю, что компания сможет продемонстрировать, что она всегда действовала правильно.
Маурицио Сканавино, продемонстрировавший солидные управленческие навыки во всех компаниях, где он работал, воспользуется опытом, накопленным, прежде всего, в области медиа и цифровых технологий, чтобы ускорить развитие «Ювентуса» как одного из сильнейших брендов в мире.
Массимилиано Аллегри остается ориентиром в спортивной сфере "Ювентуса": мы рассчитываем на него и на всю команду в целом, чтобы они продолжали побеждать – в последних матчах они показали, что способны на это. Они показали, что могут поддерживать высокие цели "Ювентуса" на поле", – сказал Джон Элкан.
Напомним, что руководство "Ювентуса", включая Нэдведа и Аллегри, подали в отставку. Они обвиняются в нарушении финансового феэйр плей. Клуб закончил прошлый сезон с рекордными тратами.
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