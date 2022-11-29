Совет директоров: Аллегри останется в клубе, после отставки руководства Ювентуса

Председатель совета директоров "Ювентуса" Джон Элканн дал комментарий о том, как смена руководства повлияет на тренерский штаб клуба.

"Отставки директоров "Ювентуса" представляют собой акт ответственности, который ставит интересы компании на первое место. Новый совет директоров, который будет представлен в январе, будет состоять из высокопрофессиональных специалистов с технической и юридической точек зрения, во главе с президентом Джанлукой Ферреро.

Как и на других директоров, на него будет возложена задача рассмотрения и разрешения юридических и корпоративных вопросов, которые сегодня находятся на рассмотрении. Я верю, что компания сможет продемонстрировать, что она всегда действовала правильно.

Маурицио Сканавино, продемонстрировавший солидные управленческие навыки во всех компаниях, где он работал, воспользуется опытом, накопленным, прежде всего, в области медиа и цифровых технологий, чтобы ускорить развитие «Ювентуса» как одного из сильнейших брендов в мире.

Массимилиано Аллегри остается ориентиром в спортивной сфере "Ювентуса": мы рассчитываем на него и на всю команду в целом, чтобы они продолжали побеждать – в последних матчах они показали, что способны на это. Они показали, что могут поддерживать высокие цели "Ювентуса" на поле", – сказал Джон Элкан.

Напомним, что руководство "Ювентуса", включая Нэдведа и Аллегри, подали в отставку. Они обвиняются в нарушении финансового феэйр плей. Клуб закончил прошлый сезон с рекордными тратами.