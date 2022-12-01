 Если сделку с Роналду раскроют, нам вцепятся в глотку. В прессу всплыл секретный разговор боссов Ювентуса ᐉ UA-Футбол
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"Если сделку с Роналду раскроют, нам вцепятся в глотку". В прессу всплыл секретный разговор боссов Ювентуса

Италия
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(1 голосов)

Санкции очевидно неизбежны

"Если сделку с Роналду раскроют, нам вцепятся в глотку". В прессу всплыл секретный разговор боссов Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC

Новина українською

Итальянская La Stampa опубликовала стенограмму разговора представителей "Ювентуса", которая подтверждает финансовые махинации клуба с выплатой зарплаты Криштиану Роналду.

По телефону общались юрист-консультант "Старой синьоры" Чезаре Габазио и генеральный менеджер Федерико Керубини.

"Секретная сделка с Криштиану не должна быть раскрыта, в противном случае они вцепятся в глотку нам, аудиторам и всем остальным. Также в этом случае нам придется провести фальшивую трансакцию", - объяснял коллеге опытный Габазио.

Ранее сообщалось, что сделка, о которой шла речь - это выплата "Ювентусом" Роналду около 20 млн евро в период пандемии, когда официально все выплаты были заморожены. Благодаря сокрытию расходов "Старая синьора" изменила финансовую ведомость и задекларировала чистую прибыль, которой в помине не было.

После обнаружения махинаций весь совет директоров "Ювентуса" подал в отставку. Также в Италии прогнозируют внушительное снятие очков и штраф для туринского клуба.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
01.12.2022 в 15:43
Знову Серія B?
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