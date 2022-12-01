"Если сделку с Роналду раскроют, нам вцепятся в глотку". В прессу всплыл секретный разговор боссов Ювентуса

Итальянская La Stampa опубликовала стенограмму разговора представителей "Ювентуса", которая подтверждает финансовые махинации клуба с выплатой зарплаты Криштиану Роналду.

По телефону общались юрист-консультант "Старой синьоры" Чезаре Габазио и генеральный менеджер Федерико Керубини.

"Секретная сделка с Криштиану не должна быть раскрыта, в противном случае они вцепятся в глотку нам, аудиторам и всем остальным. Также в этом случае нам придется провести фальшивую трансакцию", - объяснял коллеге опытный Габазио.

Ранее сообщалось, что сделка, о которой шла речь - это выплата "Ювентусом" Роналду около 20 млн евро в период пандемии, когда официально все выплаты были заморожены. Благодаря сокрытию расходов "Старая синьора" изменила финансовую ведомость и задекларировала чистую прибыль, которой в помине не было.

После обнаружения махинаций весь совет директоров "Ювентуса" подал в отставку. Также в Италии прогнозируют внушительное снятие очков и штраф для туринского клуба.