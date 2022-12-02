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Один из героев Италии в начале века. Сегодня День рождения у Франческо Тольдо

Италия
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Один из героев Италии в начале века. Сегодня День рождения у Франческо Тольдо

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Франческо Тольдо родился 2 декабря 1971-го в Падуе. Сегодня ему исполняется 51 год. Итальянский футболист, выступавший на позиции вратаря на протяжении 20 лет. Известен преимущественно по играм за "Фиорентину" и миланский "Интер", в которых суммарно провел 17 сезонов и завоевал 15 трофеев.

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Как вратарь сборной Италии выступал на пяти турнирах, но прославился как первый номер сборной на чемпионате Европы 2000 года, на котором итальянцы стали серебряными призерами.

Экспертами оценивается как один из лучших вратарей итальянского и мирового футбола конца 1990-х – начала 2000-х годов.

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В статье: Франческо Тольдо
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