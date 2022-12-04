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Ибра возвращается в общую группу Милана после травмы крестов
Златан не играл семь месяцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Портал Goal.com сообщает, что нападающий "Милана" Златан Ибрагимович готов перейти к тренировкам в общей группе "Россонери".
По информации издания, шведский форвард сможет проводить занятия вместе с командой уже завтра, 5 декабря.
Напомним, 41-летний Ибра пропустил 7 месяцев из-за травмы передней крестообразной связки, а в конце весны перенес операцию.
В последний раз Ибрагимович выходил на поле в игре 38-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло".
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