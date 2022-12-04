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Ибра возвращается в общую группу Милана после травмы крестов

Италия
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Златан не играл семь месяцев

Ибра возвращается в общую группу Милана после травмы крестов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Портал Goal.com сообщает, что нападающий "Милана" Златан Ибрагимович готов перейти к тренировкам в общей группе "Россонери".

По информации издания, шведский форвард сможет проводить занятия вместе с командой уже завтра, 5 декабря.

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Напомним, 41-летний Ибра пропустил 7 месяцев из-за травмы передней крестообразной связки, а в конце весны перенес операцию.

В последний раз Ибрагимович выходил на поле в игре 38-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
Goal.com

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