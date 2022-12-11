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Роме интересен Депай. Мемфис требует 7 млн евро в год и игру в Лиге Чемпионов
Нидерландец покинет Барселону уже этим летом
Фото: The Guardian
Контракт нидерландского форварда Мемфиса Депая с каталонской "Барселоной" истекает уже следующим летом, в июне 2023 года. Как сообщает издание Marca, форвард интересен итальянской "Роме".
Однако, по информации медиа, клуб не способен удовлетворить требования Депая. Мемфис хочет получать зарплату в размере семи миллионов евро в год. Более того, форвард сборной Нидерландов намерен выступать в клубе, играющем в Лиге Чемпионов.
"Рома" же не способна платить Депаю подобную зарплату из-за финансового фэир-плей. В текущем сезоне Мемфис сыграл всего три матча за "Барселону" во всех турнирах, забив один гол.
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