Итальянский журналист Николо Скир сообщает, что вратарь "Наполи" Сальваторе Сиригу может продолжить карьеру в МЛС.

По информации источника, интерес к 35-летнему итальянскому голкиперу проявляют два американских клуба. Однако конкретные названия команд неизвестны.

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Примечательно, что если неаполитанцы отпустят Сиригу в МЛС, они отзовут из аренды вратаря "Сампдории" - итальянца с украинским происхождением Никиту Контини-Барановского.

В этом сезоне Сальваторе ни разу не вышел на поле в составе "Наполи".