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Сиригу может продолжить карьеру в МЛС

Италия
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Тогда шанс в "Наполи" получит голкипер украинского происхождения

Сиригу может продолжить карьеру в МЛС

Twitter Official SSC Napoli

Новина українською

Итальянский журналист Николо Скир сообщает, что вратарь "Наполи" Сальваторе Сиригу может продолжить карьеру в МЛС.

По информации источника, интерес к 35-летнему итальянскому голкиперу проявляют два американских клуба. Однако конкретные названия команд неизвестны.

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Примечательно, что если неаполитанцы отпустят Сиригу в МЛС, они отзовут из аренды вратаря "Сампдории" - итальянца с украинским происхождением Никиту Контини-Барановского.

В этом сезоне Сальваторе ни разу не вышел на поле в составе "Наполи".

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В статье: Сальваторе Сиригу Наполи (Неаполь) Никита Контини-Барановский Николо Скира
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Источник:
Twitter Nicolò Schira

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