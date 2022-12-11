Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сиригу может продолжить карьеру в МЛС
Тогда шанс в "Наполи" получит голкипер украинского происхождения
Twitter Official SSC Napoli
Итальянский журналист Николо Скир сообщает, что вратарь "Наполи" Сальваторе Сиригу может продолжить карьеру в МЛС.
По информации источника, интерес к 35-летнему итальянскому голкиперу проявляют два американских клуба. Однако конкретные названия команд неизвестны.
Примечательно, что если неаполитанцы отпустят Сиригу в МЛС, они отзовут из аренды вратаря "Сампдории" - итальянца с украинским происхождением Никиту Контини-Барановского.
В этом сезоне Сальваторе ни разу не вышел на поле в составе "Наполи".
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как украинский экипаж не оставил шансов оккупантам в танковой дуэли
- Сестра Роналду – о вылете Португалии из ЧМ: 41 год – это хороший возраст
- Бразильский полузащитник Шахтера не хочет возвращаться из аренды
- Малиновский обсудит свое будущее в Аталанте с Гасперини
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО