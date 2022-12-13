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Ибрагимович: Леау очень важен для Милана. Сказал ему остаться в клубе

Италия
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Форвард советует одноклубнику остаться на "Сан-Сиро"

Ибрагимович: Леау очень важен для Милана. Сказал ему остаться в клубе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович советует своему одноклубнику Рафаэлу Леау остаться на "Сан-Сиро".

"Леау очень важен для "Милана". Он один из тех, кто меняет ситуацию на поле. Он был лучшим игроком в прошлом сезоне в Серии А. Когда он приехал к нам, то не был игроком, делающим разницу. Наш тренер дает ему свободу. В другом клубе это может быть не сразу.

Я сказал ему, чтобы он оставался в "Милане". Но вне поля, к сожалению, мы коллеги, и не можем повлиять на будущее других", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.

23-летний Леау выступает за "Милан" с 2019 года. В контракте игрока, которое действует до лета 2024 года, действует сумма отступных - 150 миллионов евро. Ранее в прессе писали, что в услугах португальца заинтересованы топ-клубы Европы.

В текущем сезон Рафаэл провел 20 матчей, в которых забил 7 голов и выполнил 9 результативных передач.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан Рафаэль Леау
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Источник:
Sky Sports

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