Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ибрагимович: Леау очень важен для Милана. Сказал ему остаться в клубе
Форвард советует одноклубнику остаться на "Сан-Сиро"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович советует своему одноклубнику Рафаэлу Леау остаться на "Сан-Сиро".
"Леау очень важен для "Милана". Он один из тех, кто меняет ситуацию на поле. Он был лучшим игроком в прошлом сезоне в Серии А. Когда он приехал к нам, то не был игроком, делающим разницу. Наш тренер дает ему свободу. В другом клубе это может быть не сразу.
Я сказал ему, чтобы он оставался в "Милане". Но вне поля, к сожалению, мы коллеги, и не можем повлиять на будущее других", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
23-летний Леау выступает за "Милан" с 2019 года. В контракте игрока, которое действует до лета 2024 года, действует сумма отступных - 150 миллионов евро. Ранее в прессе писали, что в услугах португальца заинтересованы топ-клубы Европы.
В текущем сезон Рафаэл провел 20 матчей, в которых забил 7 голов и выполнил 9 результативных передач.
Популярное сейчас
- Перевалили за 95 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12.12
- Аргентина – Хорватия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Хавбек Нидерландов: Не надо вести себя так, как вела Аргентина. Именно поэтому они не выиграют ЧМ
- Экс-клуб Ярмоленко проявляет интерес к Малиновскому - источник
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Андрей Лунин похвастался новым авто от спонсора Реала. ВИДЕО