Ибрагимович: Леау очень важен для Милана. Сказал ему остаться в клубе

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович советует своему одноклубнику Рафаэлу Леау остаться на "Сан-Сиро".

"Леау очень важен для "Милана". Он один из тех, кто меняет ситуацию на поле. Он был лучшим игроком в прошлом сезоне в Серии А. Когда он приехал к нам, то не был игроком, делающим разницу. Наш тренер дает ему свободу. В другом клубе это может быть не сразу.

Я сказал ему, чтобы он оставался в "Милане". Но вне поля, к сожалению, мы коллеги, и не можем повлиять на будущее других", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.