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Милан продлит контракт со своим лидером

Италия
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Стороны близки к заключению соглашения

Милан продлит контракт со своим лидером

Getty Images/Global Images Ukraine. Олів'є Жиру

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" близок к продлению контракта с Оливье Жиру. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что стороны уже очень близки к заключению соглашения. Текущий контракт Жиру с итальянским клубом истекает летом 2023 года. "Милан" хочет оставить своего лидера еще на один год. Все вопросы будут решены на встрече, которая состоится после завершений ЧМ-2022.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету 36-летнего француза 9 голов и 5 ассистов в 19 матчах во всех турнирах. На ЧМ в Катаре Оливье забил уже 4 мяча, в том числе победный в ворота сборной Англии.

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В статье: Оливье Жиру Милан
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Источник:
Фабрицио Романо

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