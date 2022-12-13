Милан продлит контракт со своим лидером

"Милан" близок к продлению контракта с Оливье Жиру. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что стороны уже очень близки к заключению соглашения. Текущий контракт Жиру с итальянским клубом истекает летом 2023 года. "Милан" хочет оставить своего лидера еще на один год. Все вопросы будут решены на встрече, которая состоится после завершений ЧМ-2022.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету 36-летнего француза 9 голов и 5 ассистов в 19 матчах во всех турнирах. На ЧМ в Катаре Оливье забил уже 4 мяча, в том числе победный в ворота сборной Англии.