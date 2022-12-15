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Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии - он борется с тяжелой болезнью
Он выиграл Евро-2020
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джанлука Виалли вынужден покинуть должность делегата в сборной Италии. Экс-форвард "Сампдории", "Ювентуса" и "Челси" в ближайшее время займется своим здоровьем.
С 2017 года 58-летний итальянец борется с раком поджелудочной железы. Сейчас ему предстоит пройти курс химиотерапии и восстановление.
"В конце долгих и трудных переговоров с моей замечательной командой онкологов я решил временно приостановить свои нынешние и будущие профессиональные обязательства.
Цель состоит в том, чтобы использовать всю свою энергию, чтобы помочь моему телу преодолеть эту фазу болезни, чтобы как можно скорее столкнуться с новыми приключениями и поделиться ими со всеми вами", - сказал Виалли.
Пока неизвестно, кто заменит его на этом посту в национальной команде. Вместе со "Скуадрой" он выиграл чемпионат Европы в 2020 году, а на чемпионат мира-2022 сборная не сумела выйти.
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