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Погба пропустит еще один месяц

Италия
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Плохие новости для "старой синьоры"

Погба пропустит еще один месяц

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

Восстановление полузащитника "Ювентуса" Поля Погба проходит гораздо медленнее, чем ожидалось, сообщает Calciomercato.

29-летний француз до сих пор не начал тренироваться на поле, продолжая заниматься в тренажёрном зале и бассейне. Ему понадобится как минимум еще один месяц, чтобы полностью восстановиться после травмы. Это означает, что он может пропустить первые пять-шесть матчей "Ювентуса" после возобновления клубного сезона.

Напомним, Погба получил повреждение мышц бедра на фоне длительного отсутствия игровой практики. До этого несколько месяцев Поль восстанавливался после повреждения мениска. Из-за этой травмы он пропустил всю первую половину сезона, а также не принял участие на чемпионате мира-2022 в Катаре.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
Calciomercato

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