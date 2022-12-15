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Погба пропустит еще один месяц
Плохие новости для "старой синьоры"
Фото: twitter.com/juventusfc
Восстановление полузащитника "Ювентуса" Поля Погба проходит гораздо медленнее, чем ожидалось, сообщает Calciomercato.
29-летний француз до сих пор не начал тренироваться на поле, продолжая заниматься в тренажёрном зале и бассейне. Ему понадобится как минимум еще один месяц, чтобы полностью восстановиться после травмы. Это означает, что он может пропустить первые пять-шесть матчей "Ювентуса" после возобновления клубного сезона.
Напомним, Погба получил повреждение мышц бедра на фоне длительного отсутствия игровой практики. До этого несколько месяцев Поль восстанавливался после повреждения мениска. Из-за этой травмы он пропустил всю первую половину сезона, а также не принял участие на чемпионате мира-2022 в Катаре.
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