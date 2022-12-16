  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус нацелился на подписание защитника Бенфики
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус нацелился на подписание защитника Бенфики

Италия
(1 голосов)

Контракт испанского защитника с португальским клубом истекает в конце сезона

Ювентус нацелился на подписание защитника Бенфики

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Грімальдо

UA-Футбол
Новина українською

Туринский "Ювентус" летом стремится подписать левого защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо. Об этом сообщает Tuttosport.

Испанский защитник является одним из претендентов на подписание контракта с топовым итальянским клубом. Контракт Гримальдо с "Бенфикой" истекает по завершению сезона, а сам игрок не желает его продлевать.

Напомним, что "старая сеньора" сейчас на позиции левого вингбека использует Филиппа Костича. В нынешнем сезоне Гримальдо сыграл 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Бенфика (Лиссабон) Алекс Гримальдо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tuttosport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде