Ювентус нацелился на подписание защитника Бенфики

Туринский "Ювентус" летом стремится подписать левого защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо. Об этом сообщает Tuttosport.

Испанский защитник является одним из претендентов на подписание контракта с топовым итальянским клубом. Контракт Гримальдо с "Бенфикой" истекает по завершению сезона, а сам игрок не желает его продлевать.

Напомним, что "старая сеньора" сейчас на позиции левого вингбека использует Филиппа Костича. В нынешнем сезоне Гримальдо сыграл 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.