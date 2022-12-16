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Ювентус нацелился на подписание защитника Бенфики
Контракт испанского защитника с португальским клубом истекает в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Грімальдо
Туринский "Ювентус" летом стремится подписать левого защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо. Об этом сообщает Tuttosport.
Испанский защитник является одним из претендентов на подписание контракта с топовым итальянским клубом. Контракт Гримальдо с "Бенфикой" истекает по завершению сезона, а сам игрок не желает его продлевать.
Напомним, что "старая сеньора" сейчас на позиции левого вингбека использует Филиппа Костича. В нынешнем сезоне Гримальдо сыграл 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
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