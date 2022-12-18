Милан хочет продлить контракт с Беннасером. Клуб готов предложить зарплату в 3.8 млн евро в год

"Милан" намерен продлить контракт с алжирским опорным полузащитником Исмаэлем Беннасером. По информации журналиста Николо Скиры, стороны уже ведут переговоры.

"Милан" готов увеличить зарплату Исмаэля Беннасера ​​до 3.8 млн евро в год, чтобы продлить контракт (нынешний истекает в 2024 году) до 2027 года. Ведутся переговоры, чтобы попытаться достичь соглашения".

#ACMilan are ready to increase Ismael #Bennacer’s salary to €3,8M/year to extend the contract (expires in 2024) until 2027. Talks in progress to try to reach an agreement. #transfers https://t.co/1eNdD8AoCP — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 18, 2022

Беннасер перешел в "Милан" летом 2019 года из "Эмполи" за 17.2 миллионов евро. За три с половиной года Исмаэль отыграл за клуб 126 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав восемь ассистов.