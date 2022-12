Милан хочет продлить контракт с Беннасером. Клуб готов предложить зарплату в 3.8 млн евро в год

"Милан" намерен продлить контракт с алжирским опорным полузащитником Исмаэлем Беннасером. По информации журналиста Николо Скиры, стороны уже ведут переговоры.

#ACMilan are ready to increase Ismael #Bennacer’s salary to €3,8M/year to extend the contract (expires in 2024) until 2027. Talks in progress to try to reach an agreement. #transfers https://t.co/1eNdD8AoCP