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Милан хочет продлить контракт с Беннасером. Клуб готов предложить зарплату в 3.8 млн евро в год

Италия
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Договор с опорником продлят до 2027 года

Милан хочет продлить контракт с Беннасером. Клуб готов предложить зарплату в 3.8 млн евро в год

Фото: Football365

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" намерен продлить контракт с алжирским опорным полузащитником Исмаэлем Беннасером. По информации журналиста Николо Скиры, стороны уже ведут переговоры.

"Милан" готов увеличить зарплату Исмаэля Беннасера ​​до 3.8 млн евро в год, чтобы продлить контракт (нынешний истекает в 2024 году) до 2027 года. Ведутся переговоры, чтобы попытаться достичь соглашения".

Беннасер перешел в "Милан" летом 2019 года из "Эмполи" за 17.2 миллионов евро. За три с половиной года Исмаэль отыграл за клуб 126 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав восемь ассистов.

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В статье: Милан Исмаэль Беннасер
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