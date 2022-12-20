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В Серии А заработает полуавтоматическая система фиксации офсайдов: названа дата

Италия
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В следующем месяце

В Серии А заработает полуавтоматическая система фиксации офсайдов: названа дата

Фото: mondocalcionews.it / Автор неизвестен

Новина українською

Федерация футбола Италии (FIGC) объявила, что полуавтоматическая система определения офсайда (SAOT) будет представлена в Серии А в следующем месяце.

Впервые эта технология будет применена с 27 января 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт организации. На этот день запланированы матчи 20-го тура чемпионата Италии.

Стоит отметить, что первой игрой, на которой будет применено нововведение, станет встреча между "Болоньей" и "Специей" Виктора Коваленко. Начало поединка - в 19:30.

Напомним, 4 января Серия А вернется после перерыва на ЧМ-2022 матчем 16-го тура между "Салернитаной" и "Миланом". В данный момент "Наполи" лидирует в чемпионате Италии с отрывом в 8 очков.

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В статье: Серия А
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Источник:
figc.it

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