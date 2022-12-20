"Цель - выиграть что-то достойное в Италии". Лидер Наполи не будет менять команду зимой

Лидер и ключевой форвард "Наполи" Виктор Осимхен не намерен менять клуб зимой. Об этом он заявил в интервью Il Mattino.

"Цель на будущее - постараться выиграть что-то достойное в Италии. Трудно думать о чем-то лучше, чем "Наполи", ведь это один из лучших клубов Италии. Я сосредоточен только на этом сезоне, потому что мы еще ничего не добились. Мы должны что-то выиграть, а потом посмотрим, что получится.

Мы с нетерпением ждем возобновления сезона. Никто не думает, что восемь очков преимущества дают какие-то гарантии на будущее. Сезон длинный, и мы понимаем, что не должны сбавлять обороты, чтобы сохранить лидерство. Мы должны продолжать в том же духе, усердно работать, делая вид, что мы не на вершине таблицы", - заявил Осимхен.

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Летом 2020-го года нигерийский форвард перешел в "Наполи" за 75 миллионов. Он - лидер атак команды, в этом сезоне на его счету 13 результативных действий (10+3) в 14-ти играх.

Напомним, что сейчас коллектив Спаллетти лидирует в Серии А, опережая "Милан" на восемь балов.