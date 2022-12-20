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Ювентус намерен продлить контракт с Ди Марией

Италия
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Аргентинец может задержаться в Турине еще на год

Ювентус намерен продлить контракт с Ди Марией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Ювентуса" Анхель Ди Мария может задержаться в клубе еще на год. Как сообщает La Gazetta dello Sport. туринский клуб постарается подписать контракт с 34-летним футболистом.

По информации издания, после завершения действующего соглашения со "старой синьорой" аргентинец планировал вернуться в родной "Росарио Сентраль", в котором он начинал карьеру. Однако в "Ювентусе" надеются, что успех Ди Марии на ЧМ-2022 может подтолкнуть его остаться в Турине еще на год.

Его контракт с туринцами заканчивается 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне на клубном уровне вингер провел 10 матчей, забил один гол и оформил четыре результативные передачи. В составе сборной Аргентины он выиграл ЧМ-2022. Игрок принял участие в пяти поединках на турнире.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария
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Источник:
La Gazetta dello Sport

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