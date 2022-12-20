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Ювентус намерен продлить контракт с Ди Марией
Аргентинец может задержаться в Турине еще на год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Ювентуса" Анхель Ди Мария может задержаться в клубе еще на год. Как сообщает La Gazetta dello Sport. туринский клуб постарается подписать контракт с 34-летним футболистом.
По информации издания, после завершения действующего соглашения со "старой синьорой" аргентинец планировал вернуться в родной "Росарио Сентраль", в котором он начинал карьеру. Однако в "Ювентусе" надеются, что успех Ди Марии на ЧМ-2022 может подтолкнуть его остаться в Турине еще на год.
Его контракт с туринцами заканчивается 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне на клубном уровне вингер провел 10 матчей, забил один гол и оформил четыре результативные передачи. В составе сборной Аргентины он выиграл ЧМ-2022. Игрок принял участие в пяти поединках на турнире.
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