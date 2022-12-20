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Клуб из Серии А хочет подписать героя сборной Мексики
Он может достаться итальянскому середняку бесплатно
Фото: twitter.com/miseleccionmx
"Салернитана" серьезно настроилась на подписание голкипера мексиканской "Америки" Гильермо Очоа. Его контракт истекает 31-го декабря.
Сообщается, что голкиперу-герою сборной Мексики предложат контракт на полгода – до лета 2023-го.
Очоа в очередной раз провел запоминающийся чемпионат мира, несмотря на то, что Мексике так и не удалось выйти из группы.
В первом же матче на Мундиале с Польшей он отбил пенальти Роберта Левандовского, а также сделал несколько важных сейвов, которые не дали команде уступить в счете. Поединок закончился нулевой ничьей.
За "Америку" Очоа выступает с лета 2019-го. До этого голкипер провел 2 года в бельгийском "Стандарде" после ухода из Ла Лиги.
Serie A side Salernitana are set to sign Mexican goalkeeper Guillermo Ochoa on a free transfer. ???????????? @SkySport @DiMarzio #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2022
Contract will be valid until June 2023. pic.twitter.com/ZBG5Thtdff
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