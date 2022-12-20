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Клуб из Серии А хочет подписать героя сборной Мексики

Италия
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Он может достаться итальянскому середняку бесплатно

Клуб из Серии А хочет подписать героя сборной Мексики

Фото: twitter.com/miseleccionmx

Новина українською

"Салернитана" серьезно настроилась на подписание голкипера мексиканской "Америки" Гильермо Очоа. Его контракт истекает 31-го декабря.

Сообщается, что голкиперу-герою сборной Мексики предложат контракт на полгода – до лета 2023-го.

Очоа в очередной раз провел запоминающийся чемпионат мира, несмотря на то, что Мексике так и не удалось выйти из группы.

В первом же матче на Мундиале с Польшей он отбил пенальти Роберта Левандовского, а также сделал несколько важных сейвов, которые не дали команде уступить в счете. Поединок закончился нулевой ничьей.

За "Америку" Очоа выступает с лета 2019-го. До этого голкипер провел 2 года в бельгийском "Стандарде" после ухода из Ла Лиги.

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В статье: Мексика Гильермо Очоа Салернитана
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