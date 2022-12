Клуб из Серии А хочет подписать героя сборной Мексики

"Салернитана" серьезно настроилась на подписание голкипера мексиканской "Америки" Гильермо Очоа. Его контракт истекает 31-го декабря.

Сообщается, что голкиперу-герою сборной Мексики предложат контракт на полгода – до лета 2023-го.

Очоа в очередной раз провел запоминающийся чемпионат мира, несмотря на то, что Мексике так и не удалось выйти из группы.

В первом же матче на Мундиале с Польшей он отбил пенальти Роберта Левандовского, а также сделал несколько важных сейвов, которые не дали команде уступить в счете. Поединок закончился нулевой ничьей.

За "Америку" Очоа выступает с лета 2019-го. До этого голкипер провел 2 года в бельгийском "Стандарде" после ухода из Ла Лиги.

Serie A side Salernitana are set to sign Mexican goalkeeper Guillermo Ochoa on a free transfer. ???????????? @SkySport @DiMarzio #transfers



Contract will be valid until June 2023. pic.twitter.com/ZBG5Thtdff