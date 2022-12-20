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Интер заключил спонсорское соглашение с eBay
Партнерство включает в себя появление логотипа компании на форме клуба
фото из свободных источников
Миланский "
Компания будет выделять миланскому клубу 5 миллионов евро в сезоне.
Теперь eBay официально является партнером клуба в сфере электронной коммерции. Также логотип компании появится на игровой форме "нерадзурри".
Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.
Впервые нашивка eBay появится на футболках игроков в январе — на домашнем матче "Интера" с "Наполи". Также бренд будет изображен на формах женской команды и молодежного состава "Интера".
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