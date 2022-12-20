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Интер заключил спонсорское соглашение с eBay

Италия
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Партнерство включает в себя появление логотипа компании на форме клуба

Интер заключил спонсорское соглашение с eBay

фото из свободных источников

Новина українською

Миланский "Интер" объявил о сотрудничестве с eBay - компанией, предоставляющей услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов.

Компания будет выделять миланскому клубу 5 миллионов евро в сезоне.

Теперь eBay официально является партнером клуба в сфере электронной коммерции. Также логотип компании появится на игровой форме "нерадзурри".

Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.

Впервые нашивка eBay появится на футболках игроков в январе — на домашнем матче "Интера" с "Наполи". Также бренд будет изображен на формах женской команды и молодежного состава "Интера".

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В статье: Интер (Милан)
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Источник:
Интер

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