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Ювентус могут отстранить от еврокубков
Если будут доказаны финансовые махинации
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ювентус" может столкнуться с серьезными проблемами. УЕФА может отстранить итальянский клуб от еврокубков из-за возможных финансовых махинаций. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации издания, инстанция по финансовому контролю клубов УЕФА начала расследование в отношении "Ювентуса". Если по итогам проверки окажется, что "финансовое положение клуба значительно отличалось от того, как его оценивала CFCB" в прошлом, или "появляются новые существенные факты", то туринская команда не сможет избежать санкций.
Возможные наказания для "бьянконери": штраф, удержание доходов, полученных от выступления на турнирах УЕФА, ограничение на регистрацию игроков списка А для участия в еврокубках, дисквалификация на текущий год или исключение из участия в соревнованиях УЕФА в будущем.
Напомним, в конце ноября Совет директоров "Ювентуса" подал в отставку. Аньелли, Недвед и генеральный директор Маурицио Арривабене также ушли из клуба. По итогам прошлого сезона "старая синьора" зафиксировала рекордные потери в размере 254,3 млн евро.
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