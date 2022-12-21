Ювентус могут отстранить от еврокубков

"Ювентус" может столкнуться с серьезными проблемами. УЕФА может отстранить итальянский клуб от еврокубков из-за возможных финансовых махинаций. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации издания, инстанция по финансовому контролю клубов УЕФА начала расследование в отношении "Ювентуса". Если по итогам проверки окажется, что "финансовое положение клуба значительно отличалось от того, как его оценивала CFCB" в прошлом, или "появляются новые существенные факты", то туринская команда не сможет избежать санкций.

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Возможные наказания для "бьянконери": штраф, удержание доходов, полученных от выступления на турнирах УЕФА, ограничение на регистрацию игроков списка А для участия в еврокубках, дисквалификация на текущий год или исключение из участия в соревнованиях УЕФА в будущем.

Напомним, в конце ноября Совет директоров "Ювентуса" подал в отставку. Аньелли, Недвед и генеральный директор Маурицио Арривабене также ушли из клуба. По итогам прошлого сезона "старая синьора" зафиксировала рекордные потери в размере 254,3 млн евро.