Легенда Дженоа может возобновить карьеру

Бывший защитник сборной Италии Доменико Кришито в ближайшее время может вернуться в футбол. Об этом пишет инсайдер Николо Скира в своем Twitter.

По информации журналиста, 35-летний футболист близок к заключению сделки с итальянским "Дженоа", который ранее возглавлял украинец Андрей Шевченко. Его контракт будет рассчитан до конца этого сезона - 30 июня 2023 года.

Кришито является воспитанником "Дженоа" и выступал за команду в разные периоды карьеры. В общей сложности он провел 274 матча, в которых забил 30 голов и выполнил 13 результативных передач. В этой команде он был капитаном на постоянной основе.

С 2009 по 2018 годы Доменико вызывался в сборную Италии, за которую он сыграл 26 поединков. Месяц назад Кришито объявил о завершении карьеры, проведя свои последние матчи в составе "Торонто" в МЛС.