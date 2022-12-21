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Легенда Дженоа может возобновить карьеру
35-летний итальянец вернется в родной клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник сборной Италии Доменико Кришито в ближайшее время может вернуться в футбол. Об этом пишет инсайдер Николо Скира в своем Twitter.
По информации журналиста, 35-летний футболист близок к заключению сделки с итальянским "Дженоа", который ранее возглавлял украинец Андрей Шевченко. Его контракт будет рассчитан до конца этого сезона - 30 июня 2023 года.
Кришито является воспитанником "Дженоа" и выступал за команду в разные периоды карьеры. В общей сложности он провел 274 матча, в которых забил 30 голов и выполнил 13 результативных передач. В этой команде он был капитаном на постоянной основе.
С 2009 по 2018 годы Доменико вызывался в сборную Италии, за которую он сыграл 26 поединков. Месяц назад Кришито объявил о завершении карьеры, проведя свои последние матчи в составе "Торонто" в МЛС.
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