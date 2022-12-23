Сама жизнь как она есть. Синиша Михайлович летал высоко и клевал больно

53 бурных года жизни Синиши Михайловича хватило бы на несколько жизней. Серб и хорват в аду Балканских войн, Кубок Чемпионов уже в 22 года. "Рома" и "Лацио", "Интер" и "Милан". Автор первого гола "лациале" в Лиге Чемпионов, победитель их первого Кубка Кубков, первого Суперкубка Европы и второго Скудетто. Слава друга извергов, бешеного, но и справедливого и доброго, оплатившего операцию на сердце незнакомому ребенку.

Он был самой жизнью во всех её проявлениях.

Сын своего времени

Синиша был сыном своего времени - бурного и жестокого. Сын серба из Боснии и хорватки, уроженец Вуковара, города на границе между Сербией и Хорватией, символа хорватской Войны за Независимость. Он мог бы в итоге оказаться в сборной Хорватии, если бы не его характер и... прическа, за которую получил кличку "Барби". Но в итоге хорваты считают его врагом.

Он ездил с загребским "Динамо" на турнир в Германии. Однако тренер Мирослав Блажевич был от него не в восторге и предложил небольшую зарплату, а также постричься. Михайлович отверг оба предложения. Славен Билич рассказывал, что Синиша умолял его пробить для него переход в сплитский "Хайдук", а сам Синиша гораздо позже заявлял, что обожает Сплит и Далмацию и мечтает там жить. Но получилось иначе.

Он попал в сербскую "Войводину", сходу, в 20 лет, взял с ней Чемпионат Югославии, второй в истории клуба. Перешел в "Црвену Звезду" и сходу взял Кубок Чемпионов. В полуфинале забив "Баварии" и вынудив Аугенталера совершить автогол, реализовав пенальти в серии в финале против "Марселя". Тогда он еще играл в центре поля или на левом фланге обороны. Лишь в Италии стал центральным защитником.

Он был мегапопулярен в Белграде. Рассказывают даже, что ему постоянно приходилось белить стены своего дома из-за номеров телефонов, оставленных молодыми женщинами. А однажды у него угнали автомобиль, но, узнав, чей он, вернули целым, вымытым и с подарками.

У этой популярности, правда, была и оборотная сторона. Сильнейшим человеком в "Звезде" был лидер ультрас Желько Ражнатович. Будущий военный преступник в крови по горло. Еще не зная его, Михайлович оскорбил его, был приглашен в его дом и думал, что едет на смерть. Но понравился Аркану и в итоге стал его протеже. Желько даже вытащил его семью в целости и сохранности, когда вырезал все остальные в Вуковаре и окрестностях.

"Он совершал военные преступления, и я осуждаю его за это", - говорил позже Михайлович. "Но я никогда не отказывался от него, защищал и буду защищать. Я не предаю друзей. В гражданской войне нет хороших и плохих парней".

Насколько тогда все было сложно и страшно? Синиша рассказывал, что его хорватский дядя угрожал, что зарежет его сербского отца. При этом сам спас дядю, упросил Аркана. Также рассказывал о бывшем друге Игоре Штимаце, желавшем, чтобы всю семью Синиши перерезали. В 2013-ом году сборная Сербии под руководством Михайловича встретится со сборной Хорватии под руководством Штимаца. Оба сохранят корректность, но не помирятся.

"Он не серб", - говорил Штимац. "Его мать хорватка, жена итальянка, он женился и крестил детей по католическому обряду. Сербы его не примут". Вот в этом Игор ошибся. Для сербов Синиша стал не просто своим, а героем, их рупором. Тем более - когда исключал Адема Льяича из сборной за то, что не пел гимн страны. Когда обвинял главу Федерации в том, что продвигает своих игроков в сборную за немалую плату.

Тот глава в итоге попал под суды. Которые длятся до сих пор. А Синиша заявлял, что болеет за Хорватию, когда Сербия не играет.

Наш сукин сын

В Италии Синиша также бесился. Плевал в соперников, причем не в одного. Получив даже в награду бодание головой от Златана. Бросал бутылку в чиновника УЕФА. Получил 13 красных карточек. "Мне нужны были враги, это стимулировало меня. Когда кто-то смотрел на меня, я прежде всего думал, что он что-то замышляет против меня". При этом все-таки умел извиняться. В итоге подружившись и с Патриком Виейра, и с Франческо Тотти.

В сущности, он дал Тотти путёвку в жизнь. Уговорил тогдашнего тренера "Ромы" Вуядина Бошкова взять юного Ческо и затем выпустить его на поле. А Джанлуиджи Доннарумму поставил в ворота "Милана" в 16-летнем возрасте. Несмотря на ярость и шок Сильвио Берлускони. Тогда началась серия его ссор с Сильвио, закончившаяся увольнением из "Милана". Но Джиджо его никогда не забудет и говорит об этом.

Он и Роберто Манчини были лучшими друзьями. Играли вместе, тренировали вместе в "Интере". "Я стал тренером благодаря Роберто и никогда не забуду все, что он сделал для меня. Мы часто ссорились, но в итоге были как братья".

Сам Манчини также прощался с ним словами о потере брата. "День, который я никогда не хотел бы проживать. Потому что я потерял друга, с которым разделил почти 30 лет жизни. Он боролся как лев, до последнего. Как делал на поле. Он научил меня быть сильным. И на поле, и в жизни. Для него бой никогда не прекращался, и эту энергию он передавал всем. Он всегда будет со мной".

Синиша говорил, что женщинам не место в футболе, не осудил стикеры ультрас "Лацио" с Анной Франк в форме "Ромы", поскольку "не знает, кто это и в школе такому не учили". Называл Мино Райолу "пицца-шеф", при том, что сам, как и Мино, в юности помогал родителям в ресторане. Говорил, что с Жозе Моуриньо нет причин говорить о футболе, потому что он никогда не играл.

"Гвардьола? Дайте моей маме 150 миллионов евро в год на трансферы, и она достигнет тех же успехов, ещё и одновременно с приготовлением еды". "Марко Бенасси говорит, что тяжело быть капитаном "Торино"? Тяжело вставать в четыре утра и приходить на работу в шесть. А быть капитаном "Торино" должно быть удовольствием и гордостью. Он счастливчик, как и все мы, футболисты". "Мои игроки свободны делать все, что я им скажу".

Парадокс Синиши в том, что при всех своих бурных вспышках в Италии он остался своим везде. Он и похоронен в Риме. Сам говорил, что болельщик "Лацио", но и в "Роме", первом его клубе в Италии, его уважают. Говорил, что в Риме гораздо лучше жить, чем в Милане, но и в столице Ломбардии его приняли как родного. Он стал также болельщиком "Интера". При этом тренировал "Милан", но ни в одной части города на него не злятся.

В "Интере" его обожают, в "Милане" уважают за реальные попытки поднять клуб в ужасный период. До него тренировали клубные легенды Филиппо Индзаги и Кларенс Зеедорф, но именно его "россонери" отмечают как лучшего тренера в те ужасные времена. Прежде всего - как честного, профессионального и не боящегося бороться за команду и клуб даже против уже совсем потерявшего берега Берлускони.

Как тренер он всегда держал уровень. Не Топ, но и не низкий. Бурную "Фиорентину" удержал в Топ-10. Причем мог уйти оттуда в "Интер", но сказал, что уже дал слово боссам "фиалок". И был уволен через три месяца. Спасал, казалось, мёртвых "Катанью" и "Болонью" от вылета, причём уже в первом гостевом матче побеждая гранда. "Ювентус", "Интер". Гранды всегда ненавидели играть против его команд.

"Сампдория", "Торино" и "Болонья" "Сержанта Синиши" были кусачими, наглыми середняками. Желали держать мяч, комбинировать, но и яростно боролись в обороне. В целом в его резюме как тренера шесть побед над "Интером" и по пять - над "Ромой" и "Лацио". Любил бить своих... Победа над "нерадзурри" в апреле 2022-го сбросила их с первого места и отдала Скудетто "Милану".

Ну и, разумеется, главное, благодаря чему мы запомним его - это штрафные удары. 28 голов такими - рекорд Серии А. Он единственный, кто сделал хет-трик такими. Причем пробивал с любой дистанции, и в "девятку", и в нижние углы. С бешеной скоростью, иногда достигавшей 160 км/час. Он даже заявлял, что не очень любил футбол, а играл в него для штрафных ударов. "Если бы их не было, я вряд ли стал бы футболистом".

Он рассказывал, что тренировал удары вообще в детстве против двери гаража, пробивая с частотой как минимум в восемь раз в минуту, тренируясь так три часа в день. Таким образом, он подсчитал, что в месяц наносил 43 тысячи ударов по несчастной двери.

Сын храбрости

"Я не боюсь никого. Нет слабых и сильных соперников, лишь соперник, которого нужно победить. Я всегда был тяжелым неудобным человеком, никогда не прятался".

Яростно боролся он и со страшной болезнью. Шутил, что ему повезло заболеть в Болонье, где лучшая медицина в Италии. Не прекращал руководить тренировками по видео из больницы. Удивил и шокировал всех, и прежде всего - врачей, явившись на первый матч сезона 2019/20. А когда не мог быть на матчах, игроки и болельщики после них пели ему под окнами больницы. И даже устроили крестный ход с молитвами за его здоровье.

После трех сеансов химиотерапии и пересадки костного мозга он вроде бы победил. Даже спел на фестивале в Сан-Ремо.

И выглядел неплохо. Увидел рождение своей первой внучки. А когда в апреле лейкемия вернулась, заявлял: "Не знаю, откуда у неё такая наглость атаковать меня. Она выбрала не ту жертву. Я преподам ей урок, как тогда. Я уважаю болезнь, но столкнусь с ней, раздув грудь и глядя ей в глаза, как всегда".

Он продолжал работать даже после этого. Лишь в сентябре был уволен за плохие результаты. И это решение владелец клуба Джои Сапуто называл сложнейшим в своей жизни. "Всегда неординарный, нетривиальный человек. Он ухитрялся быть одновременно жестким и милым". Решение даже вызвало обсуждение в парламенте о правах рабочих, заболевших тяжёлой болезнью. Ожидаются изменения в законодательстве.

"Не нужно стыдиться, если ты болен. Я не герой. И я хочу объяснить другим, что они не должны чувствовать себя слабыми, если не встречают болезнь как я. Они никогда не должны терять желание жить". "Я делал много глупостей в жизни и всегда платил за это. Никто не идеален. И жизнь не идеальна. А если бы была идеальной, была бы скучной. Я не хотел бы прожить иначе. Хотел бы повторить те же ошибки, ту же боль".

Многие провожали его в последний путь трогательными обращениями. И большинство заканчивали их не традиционным "покойся с миром", а словами "лети высоко". Покоиться Синиша точно не собирается...

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Mondo.ba