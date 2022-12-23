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Участник пяти мундиалей. Салернитана объявила о трансфере звездного мексиканского кипера
И ему уже 37 лет
Фото: Unione Sportiva Salernitana 1919
Итальянская "Салернитана" объявила о трансфере опытного мексиканского кипера Гильермо Очоа.
Контракт с ним рассчитан до конца нынешнего сезона. Для 37-летнего Очоа - это первый опыт игры в Италии, так как ранее он играл либо на родине, либо в первенствах Испании и Бельгии.
В сумме Гильермо сыграл 135 игр за сборную Мексики и принял участие в пяти Чемпионатах мира, в том числе в Катаре, где был основным.
???????? ???????????????????????????????????????? ???????????????? ????????#Ochoa #macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/qHtBAuU0Vh— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) December 23, 2022
По итогам 15-ти сыгранных туров "Салернитана" занимает 12-е место в итальянской Серии А. На счету команды 17 очков и плюс десять от зоны вылета.
Отметим, что для "Салернитаны" Очоа - не первые звездный ветеран. С сентября 2021-го по октябрь 202-го за них играл легендарный Франк Рибери.
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