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Участник пяти мундиалей. Салернитана объявила о трансфере звездного мексиканского кипера

Италия
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И ему уже 37 лет

Участник пяти мундиалей. Салернитана объявила о трансфере звездного мексиканского кипера

Фото: Unione Sportiva Salernitana 1919

UA-Футбол
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Итальянская "Салернитана" объявила о трансфере опытного мексиканского кипера Гильермо Очоа.

Контракт с ним рассчитан до конца нынешнего сезона. Для 37-летнего Очоа - это первый опыт игры в Италии, так как ранее он играл либо на родине, либо в первенствах Испании и Бельгии.

В сумме Гильермо сыграл 135 игр за сборную Мексики и принял участие в пяти Чемпионатах мира, в том числе в Катаре, где был основным.

По итогам 15-ти сыгранных туров "Салернитана" занимает 12-е место в итальянской Серии А. На счету команды 17 очков и плюс десять от зоны вылета.

Отметим, что для "Салернитаны" Очоа - не первые звездный ветеран. С сентября 2021-го по октябрь 202-го за них играл легендарный Франк Рибери.

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В статье: Гильермо Очоа Салернитана
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