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Раньери возглавил клуб из Серии Б. Ему 71 год
Год назад он был уволен из "Уотфорда"
Фото: cagliaricalcio.com
Клаудио Раньери возглавит "Кальяри" из Серии Б. Стороны подписали контракт до лета 2025-го.
Раньери уже тренировал "Кальяри" более 30 лет назад. Тогда он вывел команду из Серии С в Серию А, пока работал в команде с 1988 по 1991-й.
Сейчась "Кальяри" занимает 14-е место в чемпионате.
Последнее мето работы, "Уотфорд", Раньери покинул в конце января этого года. Он провел всего 14 матчей с командой. В среднем "Уотфорд" набирал по 0.5 очка за матч.
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Источник:cagliaricalcio.com
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