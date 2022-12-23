Раньери возглавил клуб из Серии Б. Ему 71 год

Клаудио Раньери возглавит "Кальяри" из Серии Б. Стороны подписали контракт до лета 2025-го.

Раньери уже тренировал "Кальяри" более 30 лет назад. Тогда он вывел команду из Серии С в Серию А, пока работал в команде с 1988 по 1991-й.

Сейчась "Кальяри" занимает 14-е место в чемпионате.

Последнее мето работы, "Уотфорд", Раньери покинул в конце января этого года. Он провел всего 14 матчей с командой. В среднем "Уотфорд" набирал по 0.5 очка за матч.