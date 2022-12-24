Моуриньо решил остаться в Роме, а не становиться тренером сборной Португалии

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуриньо изъявил желание не покидать клуб ради работы в сборной Португалии. Об этом сообщает Николо Скира.

Несмотря на существенное предложение Чемпионов Европы 2016 года, Моуриньо решил не принимать его. Наставник сосредоточится исключительно на клубном футболе.

Отметим, что после вылета Португалии в четвертьфинале Чемпионата мира-2022 команду покинул главный тренер Фернанду Сантуш, находившийся на мостике с сентября 2014 года.

Напомним, что Моуриньо работает в "Роме" с июля 2021-го года. Его контракт с "волками" рассчитан до лета 2024 года.