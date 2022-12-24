  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуриньо решил остаться в Роме, а не становиться тренером сборной Португалии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо решил остаться в Роме, а не становиться тренером сборной Португалии

Италия
(1 голосов)

Еще полтора года контракта

Моуриньо решил остаться в Роме, а не становиться тренером сборной Португалии

фото - Getty Images

Новина українською

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуриньо изъявил желание не покидать клуб ради работы в сборной Португалии. Об этом сообщает Николо Скира.

Несмотря на существенное предложение Чемпионов Европы 2016 года, Моуриньо решил не принимать его. Наставник сосредоточится исключительно на клубном футболе.

Отметим, что после вылета Португалии в четвертьфинале Чемпионата мира-2022 команду покинул главный тренер Фернанду Сантуш, находившийся на мостике с сентября 2014 года.

Напомним, что Моуриньо работает в "Роме" с июля 2021-го года. Его контракт с "волками" рассчитан до лета 2024 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Жозе Моуриньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nicolo Schira

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде