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Нападающий Ромы интересен Фиорентине, Торино и Сампдории. Клуб требует 10 млн евро

Италия
(1 голосов)

Эльдор Шомуродов провалился в Риме

Нападающий Ромы интересен Фиорентине, Торино и Сампдории. Клуб требует 10 млн евро

Фото: Per Sempre Calcio

UA-Футбол
Новина українською

Узбекистанский форвард "Ромы" Эльдор Шомуродов близок к уходу из клуба. Издание Calciomercato сообщает о том, что римская команда готова отпустить игрока за десять миллионов евро.

По информации издания, Шомуродов интересен "Фиорентине", "Сампдории" и "Торино". Однако, запрашиваемая сумма кажется клубам завышенной.

Эльдор перешел в "Рому" из "Дженоа" в августе 2021 года за 18 миллионов евро. За полтора года в Риме Шомуродов отыграл 48 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав шесть ассистов.

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В статье: Рома (Рим) Эльдор Шомуродов
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