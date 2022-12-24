Нападающий Ромы интересен Фиорентине, Торино и Сампдории. Клуб требует 10 млн евро

Узбекистанский форвард "Ромы" Эльдор Шомуродов близок к уходу из клуба. Издание Calciomercato сообщает о том, что римская команда готова отпустить игрока за десять миллионов евро.

По информации издания, Шомуродов интересен "Фиорентине", "Сампдории" и "Торино". Однако, запрашиваемая сумма кажется клубам завышенной.

Эльдор перешел в "Рому" из "Дженоа" в августе 2021 года за 18 миллионов евро. За полтора года в Риме Шомуродов отыграл 48 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав шесть ассистов.