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Моуриньо отказывается от работы со сборной Португалии
Тренер намерен остаться в "Роме"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью отказывается возглавить сборную Португалии в обозримом будущем.
Для Федерации футбола Португалии Моуринью был основным вариантом на пост главного тренера, но специалист дал понять, что не заинтересован в работе с национальной командой.
Срок контракта коуча с "Ромой" рассчитан до лета 2024 года. Тренер намерен отработать соглашение до конца и готов к возможному продлению.
При этом Португалия не спешит с выбором нового тренера, так как следующие матчи сборная проведет лишь в марте 2023 года. Возможно, тренером национальной команды назначат Руя Жорже, который сейчас работает со сборной Португалии U21
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