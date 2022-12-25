Моуриньо отказывается от работы со сборной Португалии

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью отказывается возглавить сборную Португалии в обозримом будущем.

Для Федерации футбола Португалии Моуринью был основным вариантом на пост главного тренера, но специалист дал понять, что не заинтересован в работе с национальной командой.

Срок контракта коуча с "Ромой" рассчитан до лета 2024 года. Тренер намерен отработать соглашение до конца и готов к возможному продлению.

При этом Португалия не спешит с выбором нового тренера, так как следующие матчи сборная проведет лишь в марте 2023 года. Возможно, тренером национальной команды назначат Руя Жорже, который сейчас работает со сборной Португалии U21