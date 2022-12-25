Интер собирается приобрести нападающего сборной Франции

Нападающий мёнхенгладбахской "Боруссии" и сборной Франции Маркус Тюрам может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

25-летний французский футболист попал в сферу интересов миланского "Интера". Известно, что для организации трансфера итальянскому клубу необходимо продать кого-то из имеющихся футболистов.

Тюрам выступает за "Боруссию" с 2019 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

В составе сборной Франции Тюрам дошёл до финала чемпионата мира в Катаре. В пяти матчах турнира форвард отдал две результативные передачи.