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Интер собирается приобрести нападающего сборной Франции

Италия
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Игрок интересен Индзаги

Интер собирается приобрести нападающего сборной Франции

Фото: Players Bio

Новина українською

Нападающий мёнхенгладбахской "Боруссии" и сборной Франции Маркус Тюрам может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

25-летний французский футболист попал в сферу интересов миланского "Интера". Известно, что для организации трансфера итальянскому клубу необходимо продать кого-то из имеющихся футболистов.

Тюрам выступает за "Боруссию" с 2019 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

В составе сборной Франции Тюрам дошёл до финала чемпионата мира в Катаре. В пяти матчах турнира форвард отдал две результативные передачи.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Интер (Италия) Маркус Тюрам
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Источник:
Gazzetta dello Sport

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