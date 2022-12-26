"Это мой второй дом". Златан признался, где хочет жить после завершения карьеры

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассказал, где он хочет пожить после завершения профессиональной карьеры.

"Я провел много лет в Милане, познакомился с городом, который стал моим вторым домом. Я встретился с людьми, которые помогают мне чувствовать себя здесь как дома. Мне очень комфортно. В Милане я наслаждаюсь жизнью и чувствую себя живым. Вполне допускаю, что могу остаться здесь после завершения карьеры", - приводит слова Ибрагимовича TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Rai 1.

Интересно, что Златан выступал за два миланских клуба. В период с 2006 по 2009 годы он защищал цвета "Интера". Контракт 41-летнего шведа с "россонери" заканчивается 30 июня 2023 года.

Напомним, Ибрагимович восстанавливается после тяжелоый травмы, из-за которой он не играл в текущем сезоне. Его возвращение на поле ожидается в январе 2023 года.