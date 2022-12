Издевался над Гаттузо и купил 1104 коровы: в Уругвае от алкоголизма умер лучший футболист по версии Зидана

Фабиан О'Нил скончался на Рождество в возрасте 49 лет.

Еще в 2020-м врачи объясняли ему, что надо немедленно бросать пить, дабы набраться сил для спасительной трансплантации печени, но Эль Маго не смог.

Он никогда не мог - слишком слабый для профессионального спорта, а то и просто жизни. Вагон таланта – подарок от природы – сделал только хуже. Чем больше денег получал О'Нил, тем глубже падал. Жизнь разбилась на калейдоскоп идиотских историй, лишенных смысла.

И при этом именно его, Фабиана О'Нила, Зинедин Зидан уверенно назвал "лучшим футболистом, с которым ему приходилось играть".

До сих пор интересно, что об этом думают Роналдо, Фигу, Рауль, Дель Пьеро и другие.

***

Они пересеклись в Серии А в конце 90-х, а уже в 2000 году Ювентус купил О'Нила на замену Зизу.

Их объединял стиль футбола – оба высокие, но техничные; хорошо держали мяч, владели передачами на любое расстояние, умели выполнить стандарт. Фабиан был медленнее и не так эффективен, но некритично, если бы он столько не пил.

Причем и партнеры тоже не были святыми. О'Нил в автобиографии рассказывал, как Пиппо Индзаги пригласил его на вечеринку, где были также местные журналистки:

Наверное, это был единственный случай, когда О'Нил сдержался. Так-то пил он по-черному, и уже в январе 2002-го "Юве" отправил уругвайца в "Перуджу", где началась агония.

***

Сейчас кажется, что к моменту переезда в Турин организм Фабиана уже был на грани.

По его собственным словам, пить О'Нил начал в 11 лет. Малыш торговал колбасой перед борделем, и клиенты часто расплачивались вином. Также наливали за помощь в бизнесе сами проститутки.

Родителей О'Нил не знал – они отдали его бабушке, а сами куда-то слиняли. Он познакомится с матерью уже смертельно больным во время очередной попытки завязать - конечно, неудачной.

Уже в 15 лет Фабиан был алкоголиком, но кому какое дело? Тренер молодежки "Дефенсора" Рауль Мартинес перед финалом Кубка-86 вручил в дрова пьяному О’Нилу две таблетки аспирина, стакан колы и поставил под душ, чтобы успел освежиться до стартового свистка. Само собой, он забил дважды, а "Дефенсор" победил 4:2.

Еще несколько таких перфомансов - и вот едва держащегося на ногах О'Нила уже подписывает лучший клуб страны, "Насьональ".

Пьянки? Ну да, на словах это неприемлемо, но что говорить, когда тренер Эктор Сальва мог заснуть прямо на тренерской скамье после бурной ночи?

О'Нил в то время был примадонной. Он забивал, отдавал, провоцировал, пьянствовал, снова забивал. На МЧС-1993 Маг в одиночку победил Португалию, засветился в десятках баров, а после вылета от Австралии разнес раздевалку, оставив следующее поколение "Селесте" во главе с Альваро Рекобой даже без квалификации.

Ну, а дальше был трансфер в "Кальяри". На дворе зима 95-го; Эль Маго уже набегал за "Насьональ" 136 матчей, забил 34 гола, а еще выпил с каждым настоящим фанатом Трехцветных.

На Сардинии знали о его образе жизни, но не посчитали проблемой. О'Нил хорошо ладил с людьми, а президент островитян Массимо Челлино и сам был не святой - в "Лидсе" в этом еще убедятся.

Да и потом, играл новичок классно – может, неидеально, но стильно, с изюминкой. Фанаты его обожали за эпизоды, как, например, с Дженнаро Гаттузо. Эль Маго тогда перед матчем поспорил, что трижды пробросит мяч между ног самому жесткому волнорезу Серии А, и выполнил задание еще до перерыва.

Давление? Ответственность? Фабиан их не чувствовал и мог не только выиграть, но и слить матч за хорошую мзду. Один такой случай попал в прессу. Это был последний тур Серии Б; "Кальяри" уже обеспечил себе выход в элиту, а "Кьево" требовалась ничья.

***

Лопес, а еще Билли Барбоса, Атилио Гарсия и Нельсон Абейхон – это все была уругвайская диаспора "Кальяри", приобретенная по наводке О'Нила.

Он никогда не забывал друзей. Хотел еще и Ричарда Лопеса пристроить, но тот честно написал в резюме, что забил 8 голов в 30 турах лиги Перу, и это был едва ли не единственный раз, когда Челлино отказал Магу.

Одиозный президент обожал финты О'Нила, его приклеенный к ноге мяч, передачи на 40 метров. За них он платил ему в десять раз больше, чем полагалось по контракту, а Фабиан все деньги спускал либо на выпивку, либо на помощь друзьям. Он заваливал подарками бабушку, своих знакомых; однажды купил 500 баранов для жителей родного городка, чтобы они отпраздновали Рождество; привез в "Насьональ" полную сумку экипировки, которая была парням не по карману.

В то же время на другой, темной, бесконечные запои уничтожали Фабиана как игрока. После "Ювентуса" его подобрала "Перуджа", но посмотрев на состояние бывшего Мага, выдала недействительный (как потом оказалось) чек и указала на дверь.

***

Финал в этой истории мог быть только один, и сопротивлялся О'Нил недолго.

Летом 2002-го его еще по инерции взяли на мундиаль, но из-за травмы на поле он не выходил - только бухал на базе.

Его имя вспомнили всего раз - это Моралес, забив Сенегалу, поднял футболку Фабиана, чтобы поблагодарить за разоблачение вора в раздевалке. Им оказался экипировщик команды, и О'Нил заставил его вернуть все до цента.

2002 - To show how loved Fabian O’Neill was, Richard Morales wore his jersey under his own when he played for @Uruguay vs. @FootballSenegal ????????



• RIP Legend at age 49 pic.twitter.com/UA5bkYeiqi