Издевался над Гаттузо и купил 1104 коровы: в Уругвае от алкоголизма умер лучший футболист по версии Зидана

Фабиан О'Нил скончался на Рождество в возрасте 49 лет.

Еще в 2020-м врачи объясняли ему, что надо немедленно бросать пить, дабы набраться сил для спасительной трансплантации печени, но Эль Маго не смог.

Он никогда не мог - слишком слабый для профессионального спорта, а то и просто жизни. Вагон таланта – подарок от природы – сделал только хуже. Чем больше денег получал О'Нил, тем глубже падал. Жизнь разбилась на калейдоскоп идиотских историй, лишенных смысла.

И при этом именно его, Фабиана О'Нила, Зинедин Зидан уверенно назвал "лучшим футболистом, с которым ему приходилось играть".

До сих пор интересно, что об этом думают Роналдо, Фигу, Рауль, Дель Пьеро и другие.

“Fue el mejor futbolista con el que jugué en toda mi carrera”



???? Zinedine Zidane sobre Fabián O’Neill. pic.twitter.com/qycZ3Bh17Z — Matias Torres (@99Matito) December 25, 2022

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Они пересеклись в Серии А в конце 90-х, а уже в 2000 году Ювентус купил О'Нила на замену Зизу.

Их объединял стиль футбола – оба высокие, но техничные; хорошо держали мяч, владели передачами на любое расстояние, умели выполнить стандарт. Фабиан был медленнее и не так эффективен, но некритично, если бы он столько не пил.

Причем и партнеры тоже не были святыми. О'Нил в автобиографии рассказывал, как Пиппо Индзаги пригласил его на вечеринку, где были также местные журналистки:

"Индзаги почти еженедельно устраивал оргии и как-то пригласил кучу телеведущих. Мы пили, танцевали, закончилось все сексом. Трахались все, кроме меня. На следующий день я показывал этих девушек жене по ТВ: "Смотри, вчера мы тусовались с ними, но я не коснулся ни одной!"



"Ювентус"-2000. Фото: gsp.ro "Ювентус"-2000. Фото: gsp.ro

Наверное, это был единственный случай, когда О'Нил сдержался. Так-то пил он по-черному, и уже в январе 2002-го "Юве" отправил уругвайца в "Перуджу", где началась агония.

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Сейчас кажется, что к моменту переезда в Турин организм Фабиана уже был на грани.

По его собственным словам, пить О'Нил начал в 11 лет. Малыш торговал колбасой перед борделем, и клиенты часто расплачивались вином. Также наливали за помощь в бизнесе сами проститутки.

Родителей О'Нил не знал – они отдали его бабушке, а сами куда-то слиняли. Он познакомится с матерью уже смертельно больным во время очередной попытки завязать - конечно, неудачной.

Уже в 15 лет Фабиан был алкоголиком, но кому какое дело? Тренер молодежки "Дефенсора" Рауль Мартинес перед финалом Кубка-86 вручил в дрова пьяному О’Нилу две таблетки аспирина, стакан колы и поставил под душ, чтобы успел освежиться до стартового свистка. Само собой, он забил дважды, а "Дефенсор" победил 4:2.



Молодой О'Нил (в центре) в составе "Насьоналя". Фото: elobservador.com.uy Молодой О'Нил (в центре) в составе "Насьоналя". Фото: elobservador.com.uy

Еще несколько таких перфомансов - и вот едва держащегося на ногах О'Нила уже подписывает лучший клуб страны, "Насьональ".

Пьянки? Ну да, на словах это неприемлемо, но что говорить, когда тренер Эктор Сальва мог заснуть прямо на тренерской скамье после бурной ночи?

"Тренер, проснитесь, мы уже выигрываем 3:0", - такое бывало и прямо во время матчей чемпионата.

О'Нил в то время был примадонной. Он забивал, отдавал, провоцировал, пьянствовал, снова забивал. На МЧС-1993 Маг в одиночку победил Португалию, засветился в десятках баров, а после вылета от Австралии разнес раздевалку, оставив следующее поколение "Селесте" во главе с Альваро Рекобой даже без квалификации.

Ну, а дальше был трансфер в "Кальяри". На дворе зима 95-го; Эль Маго уже набегал за "Насьональ" 136 матчей, забил 34 гола, а еще выпил с каждым настоящим фанатом Трехцветных.

На Сардинии знали о его образе жизни, но не посчитали проблемой. О'Нил хорошо ладил с людьми, а президент островитян Массимо Челлино и сам был не святой - в "Лидсе" в этом еще убедятся.

Да и потом, играл новичок классно – может, неидеально, но стильно, с изюминкой. Фанаты его обожали за эпизоды, как, например, с Дженнаро Гаттузо. Эль Маго тогда перед матчем поспорил, что трижды пробросит мяч между ног самому жесткому волнорезу Серии А, и выполнил задание еще до перерыва.

"Он словно озверел. Подошел и сказал, типа, в следующий раз сломаю ногу. А что я? А ничего. Только ответил, что больше мне и не нужно".

Давление? Ответственность? Фабиан их не чувствовал и мог не только выиграть, но и слить матч за хорошую мзду. Один такой случай попал в прессу. Это был последний тур Серии Б; "Кальяри" уже обеспечил себе выход в элиту, а "Кьево" требовалась ничья.

"Все шло хорошо, но на 82-й минуте наш защитник Чавецци с 35 метров пальнул точно в ворота. К тому моменту меня уже заменили, поэтому я крикнул со скамейки Диего Лопесу, чтобы дал им забить, иначе нам конец. Так "Кьево" сравнял счет уже в следующей атаке".

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Лопес, а еще Билли Барбоса, Атилио Гарсия и Нельсон Абейхон – это все была уругвайская диаспора "Кальяри", приобретенная по наводке О'Нила.

Он никогда не забывал друзей. Хотел еще и Ричарда Лопеса пристроить, но тот честно написал в резюме, что забил 8 голов в 30 турах лиги Перу, и это был едва ли не единственный раз, когда Челлино отказал Магу.

Одиозный президент обожал финты О'Нила, его приклеенный к ноге мяч, передачи на 40 метров. За них он платил ему в десять раз больше, чем полагалось по контракту, а Фабиан все деньги спускал либо на выпивку, либо на помощь друзьям. Он заваливал подарками бабушку, своих знакомых; однажды купил 500 баранов для жителей родного городка, чтобы они отпраздновали Рождество; привез в "Насьональ" полную сумку экипировки, которая была парням не по карману.

"В конце 90-х почти вся основа "Насьоналя" играла в бутсах, которые привез О'Нил. Он очень всем помогал", - вспоминает Ричард Моралес, и это была светлая сторона.

В то же время на другой, темной, бесконечные запои уничтожали Фабиана как игрока. После "Ювентуса" его подобрала "Перуджа", но посмотрев на состояние бывшего Мага, выдала недействительный (как потом оказалось) чек и указала на дверь.

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Финал в этой истории мог быть только один, и сопротивлялся О'Нил недолго.

Летом 2002-го его еще по инерции взяли на мундиаль, но из-за травмы на поле он не выходил - только бухал на базе.

Его имя вспомнили всего раз - это Моралес, забив Сенегалу, поднял футболку Фабиана, чтобы поблагодарить за разоблачение вора в раздевалке. Им оказался экипировщик команды, и О'Нил заставил его вернуть все до цента.

2002 - To show how loved Fabian O’Neill was, Richard Morales wore his jersey under his own when he played for @Uruguay vs. @FootballSenegal ????????



• RIP Legend at age 49 pic.twitter.com/UA5bkYeiqi — Uruguay Football ENG (@UruguayFootENG) December 25, 2022

Это поколение было последним, что ценило Мага. Следующим заправлял Диего Форлан, и это были настоящие профи. Ладили они плохо:

"Мы из разных компаний, но друг друга уважали. Я дружил с темнокожим Ченге, Дарио Родригесом, Регейро, черным Моралесом. Форлан не мог быть с нами, потому что не пил, не курил и жил тихо. Он был умнее нас, много учился, а мы только пили и играли футбол".

Ну да, Диего никогда бы не пришло в голову уйти из своего последнего клуба только потому, что тот дал больше денег братьям Дели Вальдес

Он бы не заявился пьяным на матч маленького сына с револьвером и требованием к соперникам немедленно слить игру. Дело тогда закончилось судом, и О'Нилу на пару лет запретили подходить к стадиону.

Ну, и уж точно Форлан не пришел бы с белочкой на аграрный аукцион и не купил там 1104 коровы. Утром оказалось, что все они из разных регионов, и даже физически свезти их в одно место О'Нил не мог. Пришлось судиться, просить, но 300 голов он таки оплатил.



О'Нил на уругвайском ТВ, 2013 год. Скрин: youtube.com О'Нил на уругвайском ТВ, 2013 год. Скрин: youtube.com

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От такой жизни деньги кончились очень быстро.

Что-то пришлось отдать как алименты, но большую часть О'Нил просто растратил и вернулся в нищету, из-за чего немного "играл" социалиста:

"Я не боюсь нищеты. Лучше быть таким, чем иметь деньги. У меня было много денег и миллионы друзей. Сегодня их осталось 10–12. Зато они мне помогают".

Впрочем, уже следующий раз Фабиан в явном отчаянии говорил журналисту обратное:

"Когда я играл в футбол, у меня было 14 млн в банке, и я потратил их на женщин и алкоголь, но я также наполнил стол едой людям, которые в этом не нуждались. Сегодня я беден и часто встречаю тех, кому помог, и они со мной даже не здороваются".



О'Нил с детьми в больничной палате. Фото: elobservador.com.uy О'Нил с детьми в больничной палате. Фото: elobservador.com.uy

Грустно? Наверное, но не так, как уничтоженная циррозом печень. Все, что смогли врачи – удержать его в сознании, пока не приехали дети. Все трое трезвые, трудолюбивые; сын начинает играть за заклятого врага "Насьоналя" – "Пеньяроль". Гордый отец мог бы смотреть на него с трибун, но этого уже не случится.

Все-таки нужно было Раулю Мартинесу отвезти 15-летнего О'Нила не на финал, а в реабилитационный центр. Дальше было уже поздно.