Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кришито возобновил карьеру спустя месяц после завершения. Вернулся в Дженоа
Хотел спокойно посмотреть чемпионат мира?
Фото: twitter.com/GenoaCFC
Доменико Кришито подписал контракт с "Дженоа" и присоединится к команде 1-го января 2023-го. 16-го ноября 35-летний итальянец объявил о завершении карьеры.
Спустя немного более чем месяц Доменико решил вернуться в клубный футбол. Сообщается, что стороны подписали контракт до конца сезона.
До 16-го ноября Кришито полгода выступал за канадский "Торонто". Он успел провести в МЛС 15 матчей и отличится 1 голом.
Кришито приходит в "Дженоа" уже 5-й раз. Он находился в молодежной академии с 2002 по 2004 год, с 2006-го по 2009-й на правах аренды пришел из "Ювентуса". После он был куплен "Дженоа" и выступал за клуб до 2011 года. Туда же он вернулся в 2018-м году и проиграл до лета 2022-го.
???????? Bentornato Mimmo!— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 27, 2022
???? La Società comunica che dal 2 gennaio 2023 Domenico Criscito tornerà a vestire la maglia del Genoa. pic.twitter.com/AmdSc6nb5i
Популярное сейчас
- "Живая легенда". Зинченко поделился фото с Арсеном Венгером
- С начала полномасштабной войны Ахметов потерял 9,3 млрд долларов
- Спортивный юрист: Мудрик легально может выехать для трансфера в АПЛ, а к Костышину могут быть вопросы
- Издевался над Гаттузо и купил 1104 коровы: в Уругвае от алкоголизма умер лучший футболист по версии Зидана
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО