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Кришито возобновил карьеру спустя месяц после завершения. Вернулся в Дженоа

Италия
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Кришито возобновил карьеру спустя месяц после завершения. Вернулся в Дженоа

Фото: twitter.com/GenoaCFC

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Доменико Кришито подписал контракт с "Дженоа" и присоединится к команде 1-го января 2023-го. 16-го ноября 35-летний итальянец объявил о завершении карьеры.

Спустя немного более чем месяц Доменико решил вернуться в клубный футбол. Сообщается, что стороны подписали контракт до конца сезона.

До 16-го ноября Кришито полгода выступал за канадский "Торонто". Он успел провести в МЛС 15 матчей и отличится 1 голом.

Кришито приходит в "Дженоа" уже 5-й раз. Он находился в молодежной академии с 2002 по 2004 год, с 2006-го по 2009-й на правах аренды пришел из "Ювентуса". После он был куплен "Дженоа" и выступал за клуб до 2011 года. Туда же он вернулся в 2018-м году и проиграл до лета 2022-го.

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В статье: Доменико Кришито Дженоа (Генуя) Торонто (Канада)
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