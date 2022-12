Интер предлагает пятилетний контракт игроку сборной Франции. Его отец был звездой Ювентуса

Миланский "Интер" планирует летнее усиление атаки. Клуб внимательно следит за французским форвардом Маркусом Тюрамом.

По данным итальянских СМИ, руководство команды намеренно переманить Маркуса бесплатно, ведь его контракт с "Боруссией" М истекает летом 2023-го года. Уже сейчас "нерадзурри" предлагают игроку пятилетний контракт с зарплатой пять миллионов евро в год.

???? #Inter are ready to offer Marcus Thuram a 5-year contract with a €5M salary. ????????



[via @Gazzetta_it ????]