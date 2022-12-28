Интер предлагает пятилетний контракт игроку сборной Франции. Его отец был звездой Ювентуса

Миланский "Интер" планирует летнее усиление атаки. Клуб внимательно следит за французским форвардом Маркусом Тюрамом.

По данным итальянских СМИ, руководство команды намеренно переманить Маркуса бесплатно, ведь его контракт с "Боруссией" М истекает летом 2023-го года. Уже сейчас "нерадзурри" предлагают игроку пятилетний контракт с зарплатой пять миллионов евро в год.

???? #Inter are ready to offer Marcus Thuram a 5-year contract with a €5M salary. ????????



[via @Gazzetta_it ????] — Inter Xtra (@Inter_Xtra) December 27, 2022

25-летний Тюрам находится на слуху последние несколько лет. В текущем сезоне он набрал 19 голевых действий (13+6) в 22-х играх за "Боруссию". Также Маркус принял участие на Чемпионате мира, дойдя со сборной Францией до финала.

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Напомним, что Маркус может стать не первым Тюрамом в Серии А. В свое время в составе "Ювентуса" и "Пармы" итальянскую лигу покорил его отец - Лилиан.