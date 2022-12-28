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Интер предлагает пятилетний контракт игроку сборной Франции. Его отец был звездой Ювентуса

Италия
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Маркуса можно будет подписать бесплатно

Интер предлагает пятилетний контракт игроку сборной Франции. Его отец был звездой Ювентуса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Миланский "Интер" планирует летнее усиление атаки. Клуб внимательно следит за французским форвардом Маркусом Тюрамом.

По данным итальянских СМИ, руководство команды намеренно переманить Маркуса бесплатно, ведь его контракт с "Боруссией" М истекает летом 2023-го года. Уже сейчас "нерадзурри" предлагают игроку пятилетний контракт с зарплатой пять миллионов евро в год.

25-летний Тюрам находится на слуху последние несколько лет. В текущем сезоне он набрал 19 голевых действий (13+6) в 22-х играх за "Боруссию". Также Маркус принял участие на Чемпионате мира, дойдя со сборной Францией до финала.

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Напомним, что Маркус может стать не первым Тюрамом в Серии А. В свое время в составе "Ювентуса" и "Пармы" итальянскую лигу покорил его отец - Лилиан.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Интер (Милан) Маркус Тюрам
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