Шанс от нового руководства. Известны условия, которые помогут Аллегри остаться тренером Ювентуса

Не так давно туринский "Ювентус" получил новое руководство, поскольку Андре Аньелли и совет директоров подали в отставку. Новая верхушка пока не планирует менять тренера, несмотря на неоднозначные результаты.

Как сообщает Tuttosport, Макс Аллегри точно останется до конца сезона. Задержаться на более долгий срок ему поможет место в Лиге Чемпионов - от "Ювентуса" ждут попадания в топ-4.

Напомним, что Аллегри во второй раз возглавил туринцев летом 2021-го. Прошлый сезон клуб завершил без трофеев, а в этом имел долгую неудачную серию и даже занял третье место в группе Лиги Чемпионов, чего не случалось даже при Сарри и Пирло.

На перерыв, вызванный матчами Чемпионата мира, "Ювентус" ушел на третьем месте. Ныне команда имеет шестиматчевую победную серию без пропущенных голов.