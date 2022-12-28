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Шанс от нового руководства. Известны условия, которые помогут Аллегри остаться тренером Ювентуса
Судя по всему, коуча оставят как минимум до конца сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Не так давно туринский "Ювентус" получил новое руководство, поскольку Андре Аньелли и совет директоров подали в отставку. Новая верхушка пока не планирует менять тренера, несмотря на неоднозначные результаты.
Как сообщает Tuttosport, Макс Аллегри точно останется до конца сезона. Задержаться на более долгий срок ему поможет место в Лиге Чемпионов - от "Ювентуса" ждут попадания в топ-4.
???? Fino a giugno #Allegri con #Cherubini— Tuttosport (@tuttosport) December 28, 2022
2️⃣ Poi due possibili futuri per l'area tecnica della #Juventus
???? Il piano di #Scanavino #TuttoSport #Juve #Agnelli #Moggi #SerieA https://t.co/a0RqxucHE0
Напомним, что Аллегри во второй раз возглавил туринцев летом 2021-го. Прошлый сезон клуб завершил без трофеев, а в этом имел долгую неудачную серию и даже занял третье место в группе Лиги Чемпионов, чего не случалось даже при Сарри и Пирло.
На перерыв, вызванный матчами Чемпионата мира, "Ювентус" ушел на третьем месте. Ныне команда имеет шестиматчевую победную серию без пропущенных голов.
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