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Шанс от нового руководства. Известны условия, которые помогут Аллегри остаться тренером Ювентуса

Италия
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Судя по всему, коуча оставят как минимум до конца сезона

Шанс от нового руководства. Известны условия, которые помогут Аллегри остаться тренером Ювентуса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Не так давно туринский "Ювентус" получил новое руководство, поскольку Андре Аньелли и совет директоров подали в отставку. Новая верхушка пока не планирует менять тренера, несмотря на неоднозначные результаты.

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Как сообщает Tuttosport, Макс Аллегри точно останется до конца сезона. Задержаться на более долгий срок ему поможет место в Лиге Чемпионов - от "Ювентуса" ждут попадания в топ-4.

Напомним, что Аллегри во второй раз возглавил туринцев летом 2021-го. Прошлый сезон клуб завершил без трофеев, а в этом имел долгую неудачную серию и даже занял третье место в группе Лиги Чемпионов, чего не случалось даже при Сарри и Пирло.

На перерыв, вызванный матчами Чемпионата мира, "Ювентус" ушел на третьем месте. Ныне команда имеет шестиматчевую победную серию без пропущенных голов.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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