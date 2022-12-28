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Сити предлагает Леау на 5 миллионов евро больше, чем Милан

Италия
(1 голосов)

"Горожане" готовы платить серьезные деньги португальцу

Сити предлагает Леау на 5 миллионов евро больше, чем Милан

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" продолжает бороться за полузащитника "Милана" и сборной Португалии Рафаэля Леау. "Горожане" предлагают ему 12 миллионов евро по контракту.

При этом "Милан" не оставляет попыток продлить талантливого игрока. Тем не менее, максимум, который могут выложить "россонери" – 7 миллионов евро.

Соглашения игрока с "Миланом" нет и "Сити" может взять верх в этом противостоянии. Текущий контракт Рафаэля рассчитан до лета 2024-го.

Ранее сообщалось, что Леау хотел бы покинуть "Милан".

В этом сезоне Леау провел за "Милан" 20 матчей, забил 7 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего португальца в 85 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Милан Рафаэль Леау
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Источник:
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
28.12.2022 в 23:32
Продать сейчас и взять Мудрика
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