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Тренер Дженоа избавился от приставки и.о - СМИ

Италия
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Руководство клуба определилось

Тренер Дженоа избавился от приставки и.о - СМИ

Фото: Alberto Benaglia

Новина українською

Руководство "Дженоа" приняло решение о том, что главным тренером команды дальше будет Альберто Джилардино, сообщает журналист Николо Скира.

До этого 40-летний итальянец временно выполнял обязанности наставника, а теперь получил тренерские полномочия на постоянной основе. Под его руководством "грифоны" одержали три победы в четырех матчах Серии В. Исходя из таких результатов, в клубе и определили дальнейшую судьбу специалиста.

Джиларджино выступал за "Дженоа" в 2012-2014 годах. Ранее он также тренировал "Редзато", "Про Верчелли" и "Сиену".

Напомним, до прихода Джилардино клуб уволил Александера Блессина, сменившего Андрея Шевченко в должности главного тренера.

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В статье: Альберто Джилардино Дженоа (Генуя)
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