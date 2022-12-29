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Тренер Дженоа избавился от приставки и.о - СМИ
Руководство клуба определилось
Фото: Alberto Benaglia
Руководство "Дженоа" приняло решение о том, что главным тренером команды дальше будет Альберто Джилардино, сообщает журналист Николо Скира.
До этого 40-летний итальянец временно выполнял обязанности наставника, а теперь получил тренерские полномочия на постоянной основе. Под его руководством "грифоны" одержали три победы в четырех матчах Серии В. Исходя из таких результатов, в клубе и определили дальнейшую судьбу специалиста.
Джиларджино выступал за "Дженоа" в 2012-2014 годах. Ранее он также тренировал "Редзато", "Про Верчелли" и "Сиену".
Напомним, до прихода Джилардино клуб уволил Александера Блессина, сменившего Андрея Шевченко в должности главного тренера.
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