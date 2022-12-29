Милан планирует продлить контракты с Жиру и Беннасером

Французский форвад итальянского "Милана" Оливье Жиру, недавно ставший лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, может остаться в Италии еще на время.

Сообщается, что руководство итальянского клуба всерьез размышляет о возможности оставить звездного француза в своем составе. Об этом пишет итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте .

Также, как сообщает инсайдер, Милан нацелен продолжить сотрудничество с еще одним футболистом - алжирским полузащитником Исмаэлем Беннасером, с представителями которого уже в ближайшее время состоится встреча.

Напомним, в пятницу, 30 декабря, "Милан" проведет товарищескую встречу против ПСВ из Нидерландов, а уже 4 января "красно-черные" сыграют с "Салернитаной" в рамках 16-го тура Серии А.