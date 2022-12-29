Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан планирует продлить контракты с Жиру и Беннасером
Руководители итальянского "Милана" планируют продолжить сотрудничество с двумя футболистами основы.
Фото з відкритих джерел
Французский форвад итальянского "Милана" Оливье Жиру, недавно ставший лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, может остаться в Италии еще на время.
Сообщается, что руководство итальянского клуба всерьез размышляет о возможности оставить звездного француза в своем составе. Об этом пишет итальянский журналист Фабрицио Романо в своем
Также, как сообщает инсайдер, Милан нацелен продолжить сотрудничество с еще одним футболистом - алжирским полузащитником Исмаэлем Беннасером, с представителями которого уже в ближайшее время состоится встреча.
Напомним, в пятницу, 30 декабря, "Милан" проведет товарищескую встречу против ПСВ из Нидерландов, а уже 4 января "красно-черные" сыграют с "Салернитаной" в рамках 16-го тура Серии А.
Ранее мы сообщали, что
Популярное сейчас
- Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Хронология
- Воспитанник Карпат погиб на войне с российскими оккупантами
- Уже больше 2000 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Узнаете футболиста по чемпионатам, в которых он выступал? Квиз
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО