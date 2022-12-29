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Лукаку больше всех подешевел за 2022-й год. В пятерке три представителя МЮ
А в десятке есть Гризманн, который великолепно провел Чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный портал Transfermarkt подбивает итоги 2022-го года. Был опубликован список игроков, которые больше скинули в цене за прошедшие 365 дней.
Лидером стал форвард "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который в 2022-м году подешевел сразу на 45 миллионов. Интересно, что в первой пятерки представители лишь двух клубов - "Интера" (Лукаку, де Врей) и "МЮ" (Рашфорд, Санчо, Варан).
Топ-10 игроков, которые подешевели за 2022-й год:
- Ромелу Лукаку - минус 45 млн (нынешняя цена 55 млн)
- Маркус Рашфорд - минус 30 млн (нынешняя цена 55 млн)
- Стефан де Врей - минус 30 млн (нынешняя цена 15 млн)
- Джейдон Санчо - минус 25 млн (нынешняя цена 60 млн)
- Рафаэль Варан - минус 25 млн (нынешняя цена 40 млн)
- Маркос Льоренте - минус 25 млн (нынешняя цена 35 млн)
- Антуан Гризманн - минус 25 млн (нынешняя цена 25 млн)
- Тимо Вернер - минус 25 млн (нынешняя цена 25 млн)
- Мемфис Депай - минус 25 млн (нынешняя цена 20 млн)
- Юссеф Эн-Несири - минус 25 млн (нынешняя цена 15 млн)
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Источник:Transfermarkt
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