Лукаку больше всех подешевел за 2022-й год. В пятерке три представителя МЮ

Авторитетный портал Transfermarkt подбивает итоги 2022-го года. Был опубликован список игроков, которые больше скинули в цене за прошедшие 365 дней.

Лидером стал форвард "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который в 2022-м году подешевел сразу на 45 миллионов. Интересно, что в первой пятерки представители лишь двух клубов - "Интера" (Лукаку, де Врей) и "МЮ" (Рашфорд, Санчо, Варан).

Топ-10 игроков, которые подешевели за 2022-й год: