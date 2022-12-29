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Лукаку больше всех подешевел за 2022-й год. В пятерке три представителя МЮ

Италия
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А в десятке есть Гризманн, который великолепно провел Чемпионат мира

Лукаку больше всех подешевел за 2022-й год. В пятерке три представителя МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный портал Transfermarkt подбивает итоги 2022-го года. Был опубликован список игроков, которые больше скинули в цене за прошедшие 365 дней.

Лидером стал форвард "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который в 2022-м году подешевел сразу на 45 миллионов. Интересно, что в первой пятерки представители лишь двух клубов - "Интера" (Лукаку, де Врей) и "МЮ" (Рашфорд, Санчо, Варан).

Топ-10 игроков, которые подешевели за 2022-й год:

  1. Ромелу Лукаку - минус 45 млн (нынешняя цена 55 млн)
  2. Маркус Рашфорд - минус 30 млн (нынешняя цена 55 млн)
  3. Стефан де Врей - минус 30 млн (нынешняя цена 15 млн)
  4. Джейдон Санчо - минус 25 млн (нынешняя цена 60 млн)
  5. Рафаэль Варан - минус 25 млн (нынешняя цена 40 млн)
  6. Маркос Льоренте - минус 25 млн (нынешняя цена 35 млн)
  7. Антуан Гризманн - минус 25 млн (нынешняя цена 25 млн)
  8. Тимо Вернер - минус 25 млн (нынешняя цена 25 млн)
  9. Мемфис Депай - минус 25 млн (нынешняя цена 20 млн)
  10. Юссеф Эн-Несири - минус 25 млн (нынешняя цена 15 млн)
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В статье: Рафаэль Варан Ромелу Лукаку Антуан Гризманн Маркус Рашфорд
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Источник:
Transfermarkt

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