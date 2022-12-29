Анчелотти: Нам не нужны трансферы. Я думаю, мы в лучшем состоянии, чем в прошлом году

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с "Вальядолидом" 30-го декабря высказался о необходимости трансферов. Специалист считает, что команда может обойтись безх новых приобретений в январе.

"Мы рады вернуться. Бензема с нами, и он очень важный для нас игрок.

Календарь предъявляет к нам очень серьезные требования. Суперкубок Испании, клубный ЧМ... До марта будет много игр.

Мы будем оценивать каждого игрока в индивидуальном порядке. Мы будем разбираться, кому нужен отдых, а кому нужна работа.

Если говорить о трансферах, то нам они не нужны. Я думаю, мы в лучшем состоянии, чем в прошлом году", – сказал Анчелотти.

Летом "Реал" подписал Орельена Чуамени из "Монако" за 80 миллионов евро и Антонио Рюдигера из "Челси".