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Анчелотти: Нам не нужны трансферы. Я думаю, мы в лучшем состоянии, чем в прошлом году
Итальянец верит в команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с "Вальядолидом" 30-го декабря высказался о необходимости трансферов. Специалист считает, что команда может обойтись безх новых приобретений в январе.
"Мы рады вернуться. Бензема с нами, и он очень важный для нас игрок.
Календарь предъявляет к нам очень серьезные требования. Суперкубок Испании, клубный ЧМ... До марта будет много игр.
Мы будем оценивать каждого игрока в индивидуальном порядке. Мы будем разбираться, кому нужен отдых, а кому нужна работа.
Если говорить о трансферах, то нам они не нужны. Я думаю, мы в лучшем состоянии, чем в прошлом году", – сказал Анчелотти.
Летом "Реал" подписал Орельена Чуамени из "Монако" за 80 миллионов евро и Антонио Рюдигера из "Челси".
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