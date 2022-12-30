СМИ: Ювентус не сможет рассчитывать на главного форварда в игре против лидера Серии А

Топовое чемпионаты возвращаются после чемпионата мира. Серия А, которая начнет свои поединки вначале января, не станет исключением.

Свои проблемы испытывает туринский "Ювентус". La Gazzetta dello Sport передает, что главный форвард команды Душан Влахович пропустит как минимум три ближайших матча.

Allarme #Vlahovic: salta anche il Napoli https://t.co/IQG0ht7PCE — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 30, 2022

В клубе понимали, что серб вряд ли успеет восстановится к первым играм января, однако надеялись, что он сыграет против лидера первенства "Наполи". По данным La Gazzetta dello Sport, Влахович, забивший в этой кампании девять голов, точно не сыграет 13-го января.

Напомним, что на паузу, вызванную матчами Чемпионата мира, "Ювентус" уходил на третьем месте. Их отставание от "Наполи" ныне составляет десять балов.